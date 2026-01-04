 Skoči na glavni sadržaj

Metalurgija , Vol. 65 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 01.04.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 24.01.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Numerical Analysis of Shear Force for Oblique Edge Die-Cutting Shear Utilizing ANSYS LS-DYNA (str. 107-119)

Dongfang Li, Mingliang Zheng, Zengyang Huang, Wentao Fu, Haibin Lin, Sufen Wang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1080kb
The Influence of Metallurgical Slag on Properties of Magnesium Sulfoaluminate Cement-Based Coating Materials (str. 120-127)

Lili Jiang, Bang Liu, Zhenguo Li
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 964kb
Effect of Thermal Aging Parameters on Microstructure and Properties of 6061 Aluminum Alloy in Roller-Skating shoe Tool Holder (str. 128-136)

Liangzhu Zhang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 779kb
Multi Response Modelling and Optimisation of Austempering Parameters on ADI Microstructure, Hardness and Fatigue Strength (str. 137-151)

Nikša Čatipović, Ivan Peko, Jure Krolo, Jelena Čulić-Viskota, Andrej Razumić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 991kb
Study on a Constitutive Model for Predicting Hot Deformation Behavior of 34CrNi3MoA Steel for Reducer of Mining Equipment (str. 152-160)

X. F. Zhang, C. F. Huang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1072kb
Influence of Solid Solution Temperature on the Microstructure Evaluation of 15-5PH Stainless Steel for Pipe Organ Rail Rod Applications (str. 161-167)

Chang Liu, Tian Liu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 856kb
Experimental Characterization of Materials for Structural Airframe Elements of a Multirotor UAV (str. 168-174)

Petar Piljek, Denis Kotarski, Zdenka Keran, Matija Krznar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 648kb
Distribution Influence of Functional Gradient Graphene Reinforced Composites in Solving Differential Equations (str. 175-190)

Duanyin Shi, Chunyan Zhao
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 669kb
Influence of Hot-Dip Galvanizing Cooling Process on Properties of 1000 MPa Multiphase Steel (str. 191-197)

J.P. Wang, Y.J. Fu, Y. Chen, H.L. Liu, L.W. Zhang, J.L. Bai
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 887kb
Hot Deformation Behavior and Constitutive Modeling of C61300 Aluminum Bronze for Gymnastics Equipment Applications (str. 198-205)

Xue Bai, Yihang Gong
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1068kb

Posjeta: 0 *