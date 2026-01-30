 Skoči na glavni sadržaj

Vjesnik dalmatinskih arhiva : Izvori i prilozi za povijest Dalmacije , Vol. 6 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 30.01.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Istraživanje rodoslovlja na primjeru mjesta Vrane (str. 11-48)

hrvatski pdf 238kb
Genealogical Research on the Example of the Village of Vrana (str. 11-48)

Ivana Burić, Josip Desnica
Izvorni znanstveni članak

Shematizam tijela javne uprave od 1944. do 1962. godine na području nadležnosti Državnog arhiva u Dubrovniku (str. 49-88)

hrvatski pdf 224kb
Schematism of public administration from 1944 to 1962 in the area of jurisdiction of the State Archive in Dubrovnik (str. 49-88)

Ivan Bendiš, Drago Herceg
Stručni rad

Građanska znanost u kontekstu arhivistike i glagoljaštva: perspektive masovne podrške (str. 89-109)

hrvatski pdf 156kb
Citizen science in the context of archival studies and Glagolitism: perspectives of crowdsourcing (str. 89-109)

Marija Kero
Stručni rad

Čuvari gradske imovine i društvene memorije: Prokuratori zadarske komune i kasnosrednjovjekovne dokumentarne prakse* (str. 111-129)

hrvatski pdf 154kb
Guardians of Municipal Property and Social Memory: Zadar's Procurators and Late Medieval Documentary Practices (str. 111-129)

Tomislav Popić
Izvorni znanstveni članak

Nova isprava o osnutku Archivio del Generalato u Zadru 1624. godine (str. 130-142)

hrvatski pdf 2635kb
A New Document on the Establishment of the Archivio del Generalato in Zadar in 1624 (str. 130-142)

Filip Novosel
Prethodno priopćenje

Prilog poznavanju organizacije financijskih ureda u Kraljevini Dalmaciji za vrijeme druge austrijske uprave (1814. – 1918.) (str. 143-166)

hrvatski pdf 173kb
A Contribution to Understanding the Organisation of Financial Offices in the Kingdom of Dalmatia under the Second Austrian Administration (1814–1918) (str. 143-166)

Ankica Strmota
Izvorni znanstveni članak

Zavičajni muzej Blato i prva lokalna arhivska inicijativa na Korčuli (str. 167-195)

hrvatski pdf 1945kb
The Local Museum of Blato and the First Local Archival Initiative on Korčula (str. 167-195)

Tonko Barčot
Stručni rad

Crkve s elementima romanike i gotike u Donjem polju na istoku nekadašnjeg srednjovjekovnog šibenskog distrikta (str. 197-215)

hrvatski pdf 3925kb
Churches with Elements of Romanesque and Gothic in Donje Polje in the East of the Former Medieval Šibenik District (str. 197-215)

Ivo Glavaš
Prethodno priopćenje

Dva obrtnička inventara kao pokazatelji socijalnih razlika među pučanskom populacijom kasnosrednjovjekovnog Splita (str. 216-241)

hrvatski pdf 221kb
Two Craftsmen’s Inventories as Indicators of Social Differences Among the Commoner Population of Late Medieval Split (str. 216-241)

Tonija Andrić
Izvorni znanstveni članak

A Pharmacy of Tuscan Newcomers in Šibenik: The 1449 Partnership (str. 242-280)

engleski pdf 2594kb
Šibenska ljekarna toskanskih pridošlica: društvo za vođenje ljekarne iz 1449. godine (str. 242-280)

Ante Birin
Izvorni znanstveni članak

Dicta Domini Rectoris: najraniji troškovi dubrovačkoga Kneževa dvora kao glazbenopovijesni izvor (1543. – 1589.) (str. 281-316)

hrvatski pdf 3672kb
Dicta Domini Rectoris: The Earliest Expenses of Ragusan Rector’s Palace as a Source for Music History (1543-1589) (str. 281-316)

Tin Cugelj
Izvorni znanstveni članak

Quando il Duca di Ferrara guardava a Oriente. Strategie e interessi mercantili di Ercole II d’Este in area adriatica (str. 317-344)

talijanski pdf 3267kb
Kad je vojvoda od Ferrare gledao na istok: Strategije i trgovački interesi Ercolea II. d’Estea na Jadranu (str. 317-344)

Alberto Palladini
Izvorni znanstveni članak

Business Misunderstanding or Diplomatic Pressure: a Note from Leopold von Talman, the Austrian Ambassador in Constantinople, to the Republic of Dubrovnik in 1737 (str. 345-361)

engleski pdf 1571kb
Poslovni nesporazum ili diplomatski pritisak: nota austrijskog veleposlanika u Carigradu, Leopolda von Talmana, Dubrovačkoj Republici iz 1737. (str. 345-361)

Dalibor Elezović
Izvorni znanstveni članak

Vodoopskrba u Šibeniku u ranome novom vijeku i popis šibenskih cisterni iz 1808. godine (str. 362-396)

hrvatski pdf 6443kb
Water Supply in Šibenik in the Early Modern Period and the Inventory of Šibenik’s Cisterns from 1808 (str. 362-396)

Karla Papeš
Pregledni rad

Prijave i odobrenja statuta društava u Dalmaciji za vrijeme druge austrijske uprave (str. 397-427)

hrvatski pdf 1340kb
Registrations and Approvals of Society Statutes in Dalmatia during the Second Austrian Administration (str. 397-427)

Ivica Ražov
Izvorni znanstveni članak

Preko pogreške do zvijezde talijanske fotografije Giuseppea Primolija – Prilog poznavanju prikaza istočne jadranske obale na putopisnim fotografijama iz 19. stoljeća s posebnom pozornošću usmjerenom na prikaze Trogira (str. 428-452)

hrvatski pdf 5555kb
From Mistake to Photographic Stardom: Giuseppe Primoli, Italian Photographer – A Contribution to the Knowledge of 19th- Century Travel Photography of the Eastern Adriatic Coast with Special Attention to Depictions of Trogir (str. 428-452)

Maja Maljković Zelalija
Izvorni znanstveni članak

Kroz arhivsku građu: nastanak Rendićeva spomenika Ivanu Gunduliću u Dubrovniku (str. 453-477)

hrvatski pdf 7025kb
Through Archival Records: The Making of Rendić’s Monument to Ivan Gundulić in Dubrovnik (str. 453-477)

Lucija Vuković
Stručni rad

Diplomatska misija Balda Bogišića na Kvirinalu 1896. godine (str. 478-509)

hrvatski pdf 2921kb
The Diplomatic Mission of Baldo Bogišić at the Quirinal in 1896 (str. 478-509)

Mirza Hebib
Izvorni znanstveni članak

Miš, solad, ljubav i smrt: dubrovački vojni zarobljenici u Prvom svjetskom ratu (str. 510-526)

hrvatski pdf 137kb
Mouse, Money, Love and Death: Dubrovnik Military Prisoners in the First World War (str. 510-526)

Antun Car
Prethodno priopćenje

Dva arhivska kurioziteta – arhivi kao svjedoci zračnih napada na Dubrovnik i okolicu u Drugome svjetskom ratu (str. 527-562)

hrvatski pdf 2900kb
Two Archival Curiosities – Archives as Witnesses of Air Raids on Dubrovnik and Its Surroundings during the Second World War (str. 527-562)

Sanja Curić, Nikša Selmani
Izvorni znanstveni članak

Ivan Majnarić, Ante Bećir, Introitus et exitus communium mediaevalium Adriatici orientalis, vol. I. Spalatum et Tragurium (Spisi prihoda i rashoda srednjovjekovnih istočnojadranskih gradova, svezak I. Split i Trogir). Zadar, Zagreb: Državni arhiv u Zadru, Hrvatski institut za povijest, 2024., 487 str. (str. 564-567)

Tomislav Popić
Ostalo

hrvatski pdf 58kb
Filip Novosel, Život dalmatinskoga grada u 17. stoljeću: društvo i svakodnevica Zadra u pozadini vojnih zbivanja za vrijeme Kandijskoga rata (1645. – 1669.). Zagreb: Hrvatski institut za povijest; Zadar: Državni arhiv, 2024., 423 str. (str. 568-570)

Kristijan Juran
Ostalo

hrvatski pdf 50kb
Zapisnici plemićkog vijeća općine Skradin (1744. – 1806.), Filip Novosel (prir.), Izvori za povijest Šibenika i šibenskog kraja: Posebna izdanja Državnog arhiva u Šibeniku, sv. 1, Šibenik: Državni arhiv u Šibeniku, 2024., 557 str. (str. 571-572)

Ante Birin
Ostalo

hrvatski pdf 50kb
Bosiljka Žuvanić Hercig (15. veljače 1936. – 24. kolovoza 2025.) / Milena Vlahov (12. siječnja 1938. – 15. kolovoza 2025.) (str. 574-575)

Marisa Katić, Milenka Rogić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 423kb

Posjeta: 0 *