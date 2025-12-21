 Skoči na glavni sadržaj

Sic : časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje , Vol. 16 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 21.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 26.01.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Southern American Women vs. the Agrarian South: An Ecofeminist Dimension to Tennessee Williams’s The Glass Menagerie

Olfa Gandouz
Izvorni znanstveni članak

engleski
Lokalno, globalno, planetarno: ekokritička analiza prostora u novim umjetničkim praksama

Marijeta Bradić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski
Fear of the Unknown: ‘Negative Presence’ of Nature in the Pools Video Game

Lidija Stojanović, Kristina Dimovska
Izvorni znanstveni članak

engleski
“Why not help one another on this lonely journey?”: Undead, Ruins, Medievalism, and Depression in the Dark Souls Trilogy

Marilyn Mannino
Izvorni znanstveni članak

engleski
Carrier Bag Ecologies: Rethinking Storytelling and More-than-Human Care in Digital Environments

Burcu Nimet Dumlu
Izvorni znanstveni članak

engleski
Viraling Indonesian Polluted Environment: How Pandawara Group Builds Activism through Framing and Identity on Instagram

Mohammad Fikri Haikal, Diva Katherina Eka Putri, Zhafira Dwi Hapsari Sugiarto, Muhammad Raymizzaad Noor, Aditya Fahmi Nurwahid, Tatak Setiadi
Izvorni znanstveni članak

engleski
Improving the World through Digital Realms: Unreality within Virtual Reality

Nika Burcar
Recenzija, prikaz

engleski
From Ukrainian Folklore to Global Audience: The English Translation of Mavka: The Forest Song

Mariana Oleniak, Victoria Marunina
Izvorni znanstveni članak

hrvatski
Podmeče

Selma Lagerlöf, Martina Klobučar, Karla Žban, Lorena Jerbić, Dina Javorić, Magdalena Željeznjak, Patrik Posedi, Tihana Sinobad, Eva Ožeg
Stručni rad

hrvatski
Dvije priče iz zbirke „Traži se nada”

Andonis Samarakis, Jelena Poláček Gajer
Stručni rad

hrvatski

