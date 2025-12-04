 Skoči na glavni sadržaj

Psychiatria Danubina , Vol. 37 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 04.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 04.02.2026.

Geopsychiatry: The time has come for a new transdisiplinary integrative discipline (str. 273-277)

Miro Jakovljević
Izvorni znanstveni članak

The contribution of trauma therapy to commemoration culture (str. 278-282)

Herwig Oberlerchner, Henriette Löffler-Stastka
Izvorni znanstveni članak

Borderline personality disorder and its impact on public health: A scoping review and meta-synthesis aligned with doctorates in professional studies by public works (str. 283-294)

Carlo Lazzari, Elda Nikolou-Walker, Liang Liu
Izvorni znanstveni članak

Dopamine dysfunction beyond psychosis: Reevaluating its role in depression, anxiety, and obsessive-compulsive disorder (str. 295-309)

Samy Mansour, Shahd Abdelrahman, Girish Banwari
Izvorni znanstveni članak

The effect of olanzapine on IGF-1/IGF-1R and volumes in the prefrontal cortex and hippocampus in a model of bipolar mania (str. 310-321)

Eser Çakmak, Özgür Korhan Tunçel, Mehmet Emin Önger
Izvorni znanstveni članak

Optical coherence tomography findings of patients on bipolar disorder treatment: What does OCT say about lithium? A cross-sectional study (str. 322-330)

Aslı Egeli-Karatas, Aysun Kalenderoglu, Mehmet Hamdi Orum, Ayse Sevgi Karadag
Izvorni znanstveni članak

Psychological work capacity demands, according to Mini-ICF-APP-WS, on different health professionals – A naturalistic observation study (str. 331-343)

Beate Muschalla, Jana Adeeko, Michael Linden, Barbara Lieberei, Volker Köllner
Izvorni znanstveni članak

High prevalence of depression, anxiety, and stress among students in Croatia after the COVID-19 pandemic: A possible association with sleep quality and physical activity (str. 344-352)

Stipe Vidović, Ines Drenjančević, Mihael Kolar, Goran Dabić, Mario Oršolić, Dunja Degmečić, Lada Zibar, Irena Labak, Marija Heffer
Izvorni znanstveni članak

Patient safety culture in psychiatric hospitals in Slovenia from a viewpoint of psychiatrists and nurses: A cross-sectional study (str. 353-363)

Jure Rašić, Andrej Robida, Nikolina Rijavec, Andrej Kastelic
Izvorni znanstveni članak

Mental disorder in Vladimir Putin: Hypothesis (str. 364-369)

Sergei V. Jargin
Izvorni znanstveni članak

Pseudo-dementia caused by metformin-induced vitamin B12 deficiency (str. 370-373)

Denis Čerimagić
Izvorni znanstveni članak

Another casualty of war: Using the stress-diathesis model to conceptualize a combat veteran suicide death (str. 374-376)

Joshua Levine, Leo Sher
Pismo uredniku

Suspected post-injection delirium/sedation syndrome following aripiprazole long-acting injection (str. 377-379)

Vesna Gaberšek, Jure Rašić, Nikolina Rijavec
Izvorni znanstveni članak

Geschwind syndrome in remitted bipolar affective disorder without MRI brain findings: A case report (str. 380-382)

Ilambaridhi Balasubramanian, Priya Sarkar, Sahanavarshini Ravi, Shivanand Kattimani
Izvorni znanstveni članak

Revisiting ketamine abreaction: A case report in depressive and dissociative symptomatology (str. 383-385)

Rika Rijal, Prabhakar Pokhrel, Pranjal Shrestha, Deepak Adhikari
Izvorni znanstveni članak

The combined use of rTMS and ketamine in treatment-resistant depression: A case report (str. 386-388)

Diana Saabneh, Ali Azam Ali Zaher, Georgios Mikellides
Izvorni znanstveni članak

Reversal of 'treatment resistance' status of schizophrenia with clozapine: A case report (str. 389-392)

Tathagata Biswas, Santanu Nath, Biswa Ranjan Mishra
Izvorni znanstveni članak

Pisa syndrome with clozapine therapy in a young patient with schizoaffective disorder (str. 393-396)

Shreyas Aneja, Sharanya B. Shetty, Aayush Srivastav, Keshava Pai, Priyanka D'Souza, Sunil Kumar
Izvorni znanstveni članak

Physical activity as a pillar of mental health: Integrating exercise and behavioral modification for optimal well-being (str. 397-402)

Alagappan Thiyagarajan, Jayadharshini Elango
Pismo uredniku

The role of exercise in alleviating stress and anxiety in high-risk pregnancy with hypertension: A case report (str. 398-398)

Smita Elizabeth Joseph, Jagatheesan Alagesan, Prathap Suganthirababu, Annamma Thomas
Pismo uredniku

Efficacy of transcutaneous auricular vagal nerve stimulation on sleep quality in construction workers with insomnia (str. 400-401)

Vijayaragavan Vaiyapuri, Anitha A, Surya Vishnuram
Pismo uredniku

Prevalence of phantom vibration syndrome during COVID-19 pandemic among collegiate – An observational study (str. 401-402)

Jegadevasyan R, Suresh J, Abishek J R
Pismo uredniku

