MIANU Znanost i praksa (SAP) : Časopis za društvene i humanističke znanosti , Vol. 1 No. 1, 2021.

  • Datum izdavanja: 15.09.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 01.02.2026.

TESLA’S GOLDEN RATIO 3:6:9 (str. 7-20)

Branko R. Babić
Pregledni rad

engleski pdf 493kb
SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASSUMPTIONS OF THE INHABITANTS IN THE KLIS AREA FOR THE USE OF MEDICINAL HERBS AND HERBAL PREPARATIONS (str. 21-27)

Boris Dorbić, Darinka Mrčela
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 242kb
THE RISE AND DEVELOPMENT OF ENGLISH INTO THE WORLD LANGUAGE (str. 28-36)

Slobodanka Đolić
Pregledni rad

engleski pdf 225kb
CREATING A COMPETITIVE ADVANTAGE THROUGH DIGITAL COMMUNICATION CHANNELS IN FINANCIAL INSTITUTIONS (str. 37-49)

Marina Guzovski
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 514kb
NEOLIBERALISM AS A NEW IMPERIALISM (str. 50-56)

Slobodan Milić
Pregledni rad

engleski pdf 193kb
MELODRAMA AND MELODRAMATIC IN RAJKO GRLIC’S OPUS (str. 57-63)

Biljana Savić
Pregledni rad

engleski pdf 220kb
THE INFLUENCE OF MODERN TECHNOLOGY ON CHILDREN AND THEIR EDUCATION (str. 64-72)

Marija Simić
Pregledni rad

engleski pdf 197kb
APPLICATION OF THE DUBLIN PROCEDURE IN THE ACQUISITION OF CITIZENSHIP IN THE REPUBLIC OF CROATIA AND EU COUNTRIES (str. 73-82)

Mirko Smoljić
Pregledni rad

engleski pdf 347kb
AI AND PREDICTIVE ANALYSIS IN HUMAN RESOURCES (str. 83-91)

Branka Stipanović
Pregledni rad

engleski pdf 287kb
THE IMPACT OF NEW TECHNOLOGIES ON THE DEVELOPMENT AND SECURITY OF COUNTRIES IN TRANSITION (str. 92-100)

Slavko Vukša, Sergej Vukša
Pregledni rad

engleski pdf 208kb
ENVIRONMENTAL – LEGAL FRAMEWORK IN THE REPUBLIC OF SERBIA (str. 101-111)

Tatjana Živković
Pregledni rad

engleski pdf 218kb

