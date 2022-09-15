 Skoči na glavni sadržaj

MIANU Znanost i praksa (SAP) : Časopis za društvene i humanističke znanosti , Vol. 1 No. 2, 2022.

  • Datum izdavanja: 15.09.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 01.02.2026.

Sadržaj

MODELS OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING ENGLISH AS A SECOND OR FOREIGN LANGUAGE (str. 7-19)

Slobodanka Đolić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 247kb
CULTURAL REVITALIZATION OF THE ZALA (POMURJE) CROATS IN HUNGARY (str. 20-43)

Margit Bernadett Vuk
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 345kb
ANONYMOUS (CRIMINAL) CHARGES IN THE CROATIAN ADMINISTRATIVE AREA (str. 44-53)

Mirko Smoljić, Zdenko Konjić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 260kb
PROSTITUTION AS A SOCIALLY PATHOLOGICAL PHENOMENON WITH REFERENCE TO ELITE PROSTITUTION (str. 54-60)

Olgica Vulević
Pregledni rad

engleski pdf 159kb
THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF THE APPLICATION OF ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT AND KNOWLEDGE MANAGEMENT WITH INDUSTRY DEVELOPMENT IN COMPANIES (str. 61-67)

Aleksandra Kovačević
Pregledni rad

engleski pdf 165kb
THE INFLUENCE ON CUSTOMER SATISFACTION BY THE APPLICATION OF THE CONCEPT OF BIG DATA AND CRM IN MARKETING (str. 68-80)

Marina Guzovski, Lovre Šimunović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 313kb
FUNCTION OF GARDENS AND GARDENING IN THE MONTESSORI EDUCATIONAL CONCEPT (str. 81-94)

Boris Dorbić, Lucija Jurlin, Marko Duvančić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 474kb
SAFETY AS AN ADVANTAGE OF A KMAPING DESTINATION-EMPIRICAL RESEARCH (str. 95-108)

Andreja Rudančić, Mario Franić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 476kb

