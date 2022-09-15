MIANU Znanost i praksa (SAP) : Časopis za društvene i humanističke znanosti , Vol. 1 No. 2, 2022.
- Datum izdavanja: 15.09.2022.
- Objavljen na Hrčku: 01.02.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Slobodanka Đolić
Izvorni znanstveni članak
Margit Bernadett Vuk
Izvorni znanstveni članak
Mirko Smoljić, Zdenko Konjić
Izvorni znanstveni članak
Olgica Vulević
Pregledni rad
Aleksandra Kovačević
Pregledni rad
Marina Guzovski, Lovre Šimunović
Izvorni znanstveni članak
Boris Dorbić, Lucija Jurlin, Marko Duvančić
Izvorni znanstveni članak
Andreja Rudančić, Mario Franić
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 185 *