Food Technology and Biotechnology , Vol. 64 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 27.02.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 02.04.2026.

Bridging Yeast Biochemistry and Biotechnological Innovation: A Tribute to Professor Emeritus Vladimir Mrša (str. 2-3)

Igor Stuparević, Peter Raspor, Renata Teparić
Uvodnik

Enhancing Yeast Surface Display: UPR, ERAD, and ER Dynamics in Recombinant Protein Production (str. 4-19)

Optimiranje sustava za izlaganje rekombinantnih proteina na površini stanica kvasca: uloga UPR-a, ERAD-a i dinamike endoplazmatskog retikuluma (str. 4-19)

Tea Martinić Cezar, Antonia Paić, Bojan Žunar, Igor Stuparević, Vladimir Mrša, Renata Teparić
Pregledni rad

Autochthonous Human Milk Lactobacillus Strains as Potential Probiotic Starter Cultures (str. 20-29)

Autohtoni sojevi bakterije Lactobacillus izolirani iz majčinog mlijeka kao potencijalne probiotičke starter kulture (str. 20-29)

Katarina Butorac, Martina Banić, Dina El Khalifa, Ena Habuš, Nina Čuljak, Andreja Leboš Pavunc, Jasna Novak, Jagoda Šušković, Blaženka Kos
Izvorni znanstveni članak

Dual-Target Bioprocessing Using Oleaginous Microorganisms: Converting Food Waste into Lipids and Biopolymers (str. 30-38)

Mikrobna proizvodnja dvije vrste produkata s pomoću oleaginoznih mikroorganizama: pretvorba otpada od hrane u lipide i biopolimere (str. 30-38)

Zahra Montazer, Kianoush Khosravi-Darani
Pregledni rad

Glikoziltransferaza Gmh5 iz kvasca Schizosaccharomyces pombe funkcionalni je homolog α-1,6-manoziltransferaze Mnn10, ključne za preradu N-glikana (str. 39-52)

The Schizosaccharomyces pombe Glycosyltransferase Gmh5 is a Functional Homologue of the α-1,6-Mannosyltransferase Mnn10 Crucial for N-Glycan Processing (str. 39-52)

Mark Lommel, Franziska Hutzler, Lina Siukstaite, Klemens Wild, Antonija Grbavac, Irmgard Sinning, Sabine Strahl
Izvorni znanstveni članak

Chemical Characterization and Antibacterial Activity of Royal Jelly Against Multidrug-Resistant Pathogens (str. 53-66)

Kemijska karakterizacija i antibakterijska aktivnost matične mliječi spram multirezistentnih patogena (str. 53-66)

Mirna Mrkonjić Fuka, Irina Tanuwidjaja, Valentina Odorčić, Slaven Jurić, Igor Jerković, Nikolina Udiković-Kolić, Marko Vinceković, Lidija Svečnjak
Izvorni znanstveni članak

Antimicrobial Activity of Bee Pollen: Influence of Botanical Origin and Processing (str. 67-80)

Utjecaj botaničkog podrijetla i prerade na antimikrobnu aktivnost pčelinje peludi (str. 67-80)

Tajda Lukman, Sonja Smole Možina
Izvorni znanstveni članak

Modern Food Systems Challenged by Food Safety Culture (str. 81-96)

Suvremeni prehrambeni sustavi pred izazovima kulture sigurnosti hrane (str. 81-96)

Mojca Jevšnik Podlesnik, Peter Raspor
Pregledni rad

Modulating Complex Secondary Metabolism in Streptomyces rimosus by Targeted Genome Engineering (str. 97-112)

Modulacija složenog sekundarnog metabolizma u bakteriji Streptomyces rimosus pomoću genetičkog inženjerstva (str. 97-112)

Martina Avbelj, Lucija Slemc, Alen Pšeničnik, Špela Zver, Anastasija Lazova, Kristina Mervič, Khan Mohammad Sarim, Maja Paš, Antonio Starčević, Martin Šala, Miha Tome, Dušica Vujaklija, Hrvoje Petković
Izvorni znanstveni članak

Single-Tube Loop-Mediated Isothermal Amplification Assay Targeting the inlA Gene for Sensitive Detection of Listeria monocytogenes in Food (str. 113-125)

LAMP test usmjeren na gen inlA za detekciju bakterije Listeria monocytogenes u hrani (str. 113-125)

Anna Maraz, Melinda Pazmandi, Kristof Ivan, Agnes Belak
Izvorni znanstveni članak

Sourcing Vanillin via Fermentative Biotechnology (str. 126-136)

Biotehnološka proizvodnja vanilina fermentacijom (str. 126-136)

Stefanie Schmid, Beate Berchtold, Harald Pichler
Pregledni rad

