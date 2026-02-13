 Skoči na glavni sadržaj

DIEM : Dubrovnik International Economic Meeting , Vol. 11 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 13.02.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 13.02.2026.

HOW CAN I THRIVE AT WORK? THE INTERPLAY OF EMPLOYEES’ ENVIRONMENT, WORK CULTURE AND JOB-RELATED FACTORS (str. 1-12)

Bojan Kitanovikj, Ljupcho Eftimov, Alison Pearce, Violeta Cvetkoska
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 193kb
CHARACTERISTICS OF THE POTENTIAL PARTICIPANTS IN THE DIGITAL LABOUR PLATFORMS (str. 13-20)

Perica Vojinić, Andrijana Prug, Matea Matić Šošić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 227kb
CAN GENAI BOOST STUDENT ACADEMIC PERFORMANCE: EXAMINING THE ROLE OF AI QUALITY (str. 21-32)

Tomislav Baković, Ines Dužević, Ivana Štulec
Prethodno priopćenje

engleski pdf 410kb
BENEISH M-SCORE AS FRAUD INDICATOR: COMPARATIVE ANALYSIS FOR CROATIAN AND GERMAN COMPANIES (str. 33-41)

Marijana Bartulović, Ante Ćorušić, Dijana Perkušić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 195kb
CUSTOMER-CENTRICITY IN CRISIS MANAGEMENT: LESSONS FROM LEADING ORGANIZATIONS (str. 42-53)

Senka Borovac Zekan, Antonija Roje, Martina Ševerdija
Prethodno priopćenje

engleski pdf 148kb
CHALLENGES OF MASS TOURISM IN SINTRA: A CASE STUDY ON STAKEHOLDER PERSPECTIVES AND MANAGEMENT STRATEGIES (str. 54-67)

Ilidia Carvalho, Luis Miguel Brito
Prethodno priopćenje

engleski pdf 293kb
COMPETITIVENESS EVALUATION OF DIFFERENT TYPES OF FARMS (str. 68-76)

Jolita Greblikaite, Rolandas Rakstys, Agne Dapkuviene, Mantas Svazas
Prethodno priopćenje

engleski pdf 231kb
DETERMINANTS AND ACHIEVEMENTS OF KNOWLEDGE TRANSFER AND KNOWLEDGE SHARING IN PUBLIC HEALTH INSTITUTIONS IN THE REPUBLIC OF CROATIA - EMPIRICAL ANALYSIS (str. 77-93)

Aleksandra Krajnović, Monika Hordov, Tonći Pešić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 418kb
MEMBERSHIP MODEL AS PART OF RELATIONSHIP MARKETING ON THE EXAMPLE OF FOOTBALL CLUB (str. 94-106)

Zoran Mihanović, Bruno Sarić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 469kb
LINKING ECONOMIC COMPLEXITY AND THE ENVIRONMENT: THE CASE OF THE EUROPEAN UNION (str. 107-119)

Edgar J. Saucedo-Acosta, Rosy Wendoli Carrillo-Ovando
Prethodno priopćenje

engleski pdf 212kb
DIGITALIZATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN BULGARIA – A FACTOR FOR THEIR COMPETITIVENESS (str. 120-132)

Tsvetana Stoyanova, Philip Stoyanov
Pregledni rad

engleski pdf 370kb

