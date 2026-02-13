DIEM : Dubrovnik International Economic Meeting , Vol. 11 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 13.02.2026.
- Objavljen na Hrčku: 13.02.2026.
Bojan Kitanovikj, Ljupcho Eftimov, Alison Pearce, Violeta Cvetkoska
Izvorni znanstveni članak
Perica Vojinić, Andrijana Prug, Matea Matić Šošić
Izvorni znanstveni članak
Tomislav Baković, Ines Dužević, Ivana Štulec
Prethodno priopćenje
Marijana Bartulović, Ante Ćorušić, Dijana Perkušić
Prethodno priopćenje
Senka Borovac Zekan, Antonija Roje, Martina Ševerdija
Prethodno priopćenje
Ilidia Carvalho, Luis Miguel Brito
Prethodno priopćenje
Jolita Greblikaite, Rolandas Rakstys, Agne Dapkuviene, Mantas Svazas
Prethodno priopćenje
Aleksandra Krajnović, Monika Hordov, Tonći Pešić
Prethodno priopćenje
Zoran Mihanović, Bruno Sarić
Prethodno priopćenje
Edgar J. Saucedo-Acosta, Rosy Wendoli Carrillo-Ovando
Prethodno priopćenje
Tsvetana Stoyanova, Philip Stoyanov
Pregledni rad
