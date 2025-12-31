Kartografija i geoinformacije , Vol. 24 No. 44, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 27.04.2026.

Geodezija u kontekstu znanstvenog i tehnološkog napretka: Od Euklida do Geodezije 4.0 (str. 5-23)

Geodesy in the Context of Scientific and Technological Progress: From Euclid to Geodesy 4.0 (str. 4-23)

Ani Adriyanova Stefanova
Pregledni rad

Primjena tehnika segmentacije i klasifikacije slika na podatke Sentinela 2A za pracenje procesa dezertifikacije: studija slucaja u jugoistocnom Maroku (str. 25-43)

Application of Image Segmentation and Classification Techniques to Sentinel-2A Data for Monitoring Desertification: A Case Study in Southeastern Morocco (str. 24-43)

Otman TAMRI, Mouhssine EL ATILLAH, Saïd CHAKIRI, Allal LABRIKI, Mohammed Amine ZERDEB
Izvorni znanstveni članak

Razumijevanje strukturnog dizajna točkastih i linearnih znakova u web kartografiji (str. 45-57)

Understanding the Structural Design of Point and Linear Symbols in Web Mapping (str. 44-57)

Nikoleta Nikolova
Izvorni znanstveni članak

Frane Gilić, doktor tehničkih znanosti (str. 61-63)

Frane Gilić, PhD in Technical Sciences (str. 60-62)

Mateo Gašparović
Vijest

Zlatko Horvat, doktor znanosti u interdisciplinarnom području znanosti (str. 65-67)

Zlatko Horvat, Doctor of Science in the interdisciplinary field of science (str. 64-67)

Aleksandar Toskić
Vijest

Early Modern Nautical Charts of the Adriatic Sea: Information Sources, Navigation Tools, and Communication Media (str. 68-71)

Early Modern Nautical Charts of the Adriatic Sea: Information Sources, Navigation Tools, and Communication Media (str. 68-71)

Tome Marelić, Dragan Umek
Recenzija, prikaz

GeoAI – geoinformacije i umjetna inteligencija, stručni skup (str. 72-75)

GeoAI – Geoinformation and Artificial Intelligence, expert conference (str. 72-74)

Miljenko Lapaine
Recenzija, prikaz

21. međunarodna konferencija o geoinformacijama i kartografiji (str. 76-80)

21st International Conference on Geoinformation and Cartography (str. 76-80)

Miljenko Lapaine
Recenzija, prikaz

More koje ujedinjuje: Pomorske karte koje su oblikovale sliku Jadrana od 16. do 19. stoljeća (str. 82-86)

The Sea That Unites: Nautical Charts That Shaped the Adriatic from the 16th to the 19th Century (str. 82-86)

Josip Faričić
Recenzija, prikaz

Predstavljene aktivnosti i projekti DGU-a na 18. simpoziju ovlaštenih inženjera geodezije (str. 88-91)

SGA Activities and Projects Presented at the 18th Symposium of Chartered Geodetic Engineers (str. 88-91)

Martina Nemet, Petra Sajko Hlušička, Željka Plužarić, Saša Cvitković, Sanja Zekušić
Vijest

21 . međunarodna geografska olimpijada (iGeo) (str. 92-95)

21 st International Geography Olympiad (iGeo) (str. 92-95)

Dubravka Spevec
Vijest

STEM Games 2025 (str. 94-95)

STEM Games 2025 (str. 94-95)

Karlo Maletić
Vijest

26. godišnja skupština Hrvatskoga kartografskog društva (str. 96-104)

26th Annual Assembly of the Croatian Cartographic Society (str. 96-104)

Miljenko Lapaine
Vijest

