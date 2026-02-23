Libri Oncologici : Croatian Journal of Oncology , Vol. 53 No. 2-3, 2025.
- Datum izdavanja: 23.02.2026.
- Objavljen na Hrčku: 26.02.2026.
Sadržaj
Mihaela Trajbar, Petra Sertić, Lea Ledinsky, Tea Gaberc, Petra Jakšić, Ana Tečić-Vuger, Ljubica Vazdar, Robert Šeparović
Izvorni znanstveni članak
Matea Rebrina, Dijana Varganović, Ilijan Tomaš, Josipa Flam, Melita Solina, Mirjana Stupnišek
Izvorni znanstveni članak
Barbara Ebling, Antonio Juretić, Zdravko Ebling, Ina Stašević
Izvorni znanstveni članak
Sergiy Vozianov, Rostyslav Danylets, Igor Sukhin, Alexei Pasieka, Andrey Pasieka
Izvorni znanstveni članak
Emilia Mazurek, Renata Martinec, Brigita Vilč, Ivanka Herman
Izvorni znanstveni članak
Emilia Jug, Damir Miholić, Renata Martinec, Renata Pinjatela
Izvorni znanstveni članak
Ervin Marku, Mariela Geneva-Popova, Stanislava Popova-Belova, Martina Vidova-Ugurbas, Evgeni Nikolaev
Stručni rad
Damir Danolić, Luka Marcelić, Lucija Šušnjar, Ilija Alvir, Ivica Mamić, Domagoj Dobranić, Darko Tomica, Tomislav Bečejac, Domagoj Vidosavljević, Mario Puljiz
Pregledni rad
Lana Ljubičić, Dora Gudelj, Dora Radoš, Lea Galunić-Bilić
Pregledni rad
Lana Ljubičić, Lea Galunić-Bilić, Maja Baučić, Krešimir Jemrić, Katarina Antunac
Pregledni rad
Iva Kirac, Brigita Vilč, Anica Vrdoljak, Melinda Šefčić, Ivan Fijolić, Ivanka Herman
Pregledni rad
Barbara Ebling, Dragan Jurčić, Antonio Juretić, Ina Stašević, Luka Jurčić, Ana Gmajnić
Ostalo
Pavo Perković, Sandra Radović-Radovčić, Ena Radić, Ana Benčić, Egon Kruezi, Marko Štefančić
Ostalo
Ante Tavra, Augustin Goran, Jure Krstulović, Zrinka Hrgović, Mia Kovačević-Žižić, Ognjen Barčot
Ostalo
