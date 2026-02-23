 Skoči na glavni sadržaj

Libri Oncologici : Croatian Journal of Oncology , Vol. 53 No. 2-3, 2025.

  • Datum izdavanja: 23.02.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 26.02.2026.

Experience in the neoadjuvant treatment of triple-negative breast cancer at the University Hospital for Tumors (str. 59-63)

engleski pdf 519kb
Iskustvo u neoadjuvantnom liječenju trostruko negativnog raka dojke u Klinici za tumore (str. 63-63)

Mihaela Trajbar, Petra Sertić, Lea Ledinsky, Tea Gaberc, Petra Jakšić, Ana Tečić-Vuger, Ljubica Vazdar, Robert Šeparović
Izvorni znanstveni članak

Prognostic significance of thrombocytosis in metastatic colorectal cancer (str. 64-71)

engleski pdf 743kb
Prognostički značaj trombocitoze kod metastatskog kolorektalnog karcinoma (str. 71-71)

Matea Rebrina, Dijana Varganović, Ilijan Tomaš, Josipa Flam, Melita Solina, Mirjana Stupnišek
Izvorni znanstveni članak

Trends and characteristics of colorectal and breast cancer in Croatia and Osijek-Baranja County (str. 72-77)

engleski pdf 1106kb
Trendovi i karakteristike raka debelog crijeva i raka dojke u Hrvatskoj i Osječko-Baranjskoj županiji (str. 77-77)

Barbara Ebling, Antonio Juretić, Zdravko Ebling, Ina Stašević
Izvorni znanstveni članak

Staging and modern approaches to bladder cancer treatment (str. 78-91)

engleski pdf 1058kb
Stadij i suvremeni pristupi liječenju raka mokraćnog mjehura (str. 91-91)

Sergiy Vozianov, Rostyslav Danylets, Igor Sukhin, Alexei Pasieka, Andrey Pasieka
Izvorni znanstveni članak

Tell me why. Tell me more. (Absent) educational messages as memorable messages in the cancer trajectory (str. 92-108)

engleski pdf 1026kb
Reci mi zašto. Reci mi više. (Neizrečene) edukativne poruke kao pamtljive poruke tijekom onkološkog liječenja (str. 108-108)

Emilia Mazurek, Renata Martinec, Brigita Vilč, Ivanka Herman
Izvorni znanstveni članak

Art therapy and its influence on body image in women facing breast cancer (str. 109-120)

engleski pdf 732kb
Utjecaj likovne terapije na sliku tijela u žena koje se suočavaju s rakom dojke (str. 118-118)

Emilia Jug, Damir Miholić, Renata Martinec, Renata Pinjatela
Izvorni znanstveni članak

Innovative methods of early cancer diagnosis: from genetic screening to liquid biopsy (str. 121-138)

engleski pdf 731kb
Inovativne metode rane dijagnoze raka: od genskog probira do tekućinske biopsije (str. 138-138)

Ervin Marku, Mariela Geneva-Popova, Stanislava Popova-Belova, Martina Vidova-Ugurbas, Evgeni Nikolaev
Stručni rad

Immunotherapy with imiquimod in cervical, vaginal, and vulvar intraepithelial lesions – a review of the literature (str. 139-146)

engleski pdf 747kb
Imunoterapija imiquimodom u vaginalnim, cervikalnim i vulvarnim intraepitelnim neoplazijama – pregled literature (str. 146-146)

Damir Danolić, Luka Marcelić, Lucija Šušnjar, Ilija Alvir, Ivica Mamić, Domagoj Dobranić, Darko Tomica, Tomislav Bečejac, Domagoj Vidosavljević, Mario Puljiz
Pregledni rad

Re-irradiation of locoregional recurrence of lung cancer using conventional radiotherapy techniques (str. 147-151)

engleski pdf 556kb
Reiradijacija lokoregionalnog povrata karcinoma pluća konvencionalnim tehnikama zračenja (str. 151-151)

Lana Ljubičić, Dora Gudelj, Dora Radoš, Lea Galunić-Bilić
Pregledni rad

Overview of treatment of grade 2 astrocytomas (str. 152-156)

engleski pdf 563kb
Pregled liječenja astrocitoma gradusa 2 (str. 156-156)

Lana Ljubičić, Lea Galunić-Bilić, Maja Baučić, Krešimir Jemrić, Katarina Antunac
Pregledni rad

Arts in oncology: integrating creative practices into hospital environments – The example of the Centre for Art and Medicine, University Hospital for Tumours (KBCSM) (str. 157-159)

engleski pdf 895kb
Umjetnost u onkologiji: Integriranje kreativnih praksi u bolnička okruženja – primjer Centra za umjetnost i medicinu Klinike za tumore, Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice (str. 159-159)

Iva Kirac, Brigita Vilč, Anica Vrdoljak, Melinda Šefčić, Ivan Fijolić, Ivanka Herman
Pregledni rad

Psychosocial and organic alarm as a method for early differentiation of colorectal cancer symptoms from functional disorders: preliminary results (str. 160-165)

engleski pdf 600kb
Psihosocijalni i organski alarm kao metoda za rano razlikovanje simptoma kolorektalnog karcinoma od funkcionalnih poremećaja: preliminarni rezultati (str. 164-165)

Barbara Ebling, Dragan Jurčić, Antonio Juretić, Ina Stašević, Luka Jurčić, Ana Gmajnić
Ostalo

Case of thyrotoxicosis associated with struma ovarii: case report (str. 166-169)

engleski pdf 777kb
Slučaj tireotoksikoze povezan sa strumom ovarija: prikaz slučaja (str. 169-169)

Pavo Perković, Sandra Radović-Radovčić, Ena Radić, Ana Benčić, Egon Kruezi, Marko Štefančić
Ostalo

Misleading low-grade appendiceal mucinous neoplasm (LAMN) of the appendiceal orifice: a case report (str. 170-173)

engleski pdf 715kb
Mucinozna neoplazma niskog gradusa (LAMN) orificija crvuljka: prikaz slučaja (str. 173-173)

Ante Tavra, Augustin Goran, Jure Krstulović, Zrinka Hrgović, Mia Kovačević-Žižić, Ognjen Barčot
Ostalo

Acknowledgment to reviewers (str. 174-174)

engleski pdf 517kb
Zahvala recenzentima (str. 174-174)


Zahvala

