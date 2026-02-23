 Skoči na glavni sadržaj

Libellarium : časopis za istraživanja u području informacijskih i srodnih znanosti , Vol. 16 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 23.02.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 23.02.2026.

Editorial (str. 1-2)

engleski pdf 210kb
Uvodna riječ (str. 1-2)

Drahomira Cupar
Uvodnik

Towards research assessment reform for the social sciences and humanities: progress and insights from the GraspOS Project (str. 3-26)

engleski pdf 232kb
Prema reformi vrednovanja znanstvenog rada u društvenim i humanističkim znanostima: napredak i uvidi iz projekta GraspOS (str. 3-26)

Fotis Mystakopoulos, Carol Delmazo
Izvorni znanstveni članak

The Diamond Discovery Hub criteria for diamond open access journals (str. 27-38)

engleski pdf 171kb
Kriteriji za uključivanje časopisa u dijamantnom otvorenom pristupu u Diamond Discovery Hub (str. 27-38)

Sona Arasteh-Roodsary, Margo Bargheer, Johan Rooryck
Stručni rad

hrvatski pdf 171kb
How to integrate library data into GoTriple: a collaboration with the Text+Consortium (str. 39-48)

engleski pdf 212kb
Postupak integracije knjižničnih podataka u GoTriple: primjer suradnje s Text+ konzorcijem (str. 39-48)

Luca De Santis, Eva-Maria Gerstner, Reinhold Heuvelmann, Sy Holsinger, Nanette Rissler-Pipka, Angela Vorndran
Stručni rad

hrvatski pdf 212kb
Episciences: a platform for publishing diamond open access overlay journals (str. 49-62)

engleski pdf 349kb
Episciences: platforma za objavljivanje probirnih časopisa u dijamantnom otvorenom pristupu (str. 49-62)

Céline Barthonnat, Raphaël Tournoy
Stručni rad

hrvatski pdf 349kb
Knowing what’s missing, identifying how to overcome barriers a workshop report (str. 63-66)

engleski pdf 98kb
Znati što nedostaje, utvrditi kako prevladati prepreke: izvješće s radionice (str. 63-66)

Sona Arasteh-Roodsary, Margo Bargheer, Hanna Varachkina
Stručni rad

Behind the scenes of machine translation: for a sustainable, ethical, and collaborative use of machine translation in multilingual scholarly communication: a workshop report (str. 67-75)

engleski pdf 367kb
Iza kulisa strojnog prevođenja za održivo, etično i suradničko korištenje strojnog prevođenja u višejezičnoj znanstvenoj komunikaciji: izvješće s radionice (str. 67-75)

Susanna Fiorini
Stručni rad

