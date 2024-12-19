 Skoči na glavni sadržaj

Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša , Vol. 20 No. 1, 2024.

  • Datum izdavanja: 19.12.2024.
  • Objavljen na Hrčku: 25.02.2026.

Sadržaj

Sadržaj (str. 3-3)


hrvatski pdf 204kb
Smelting hope: environment, humanities, and dissent in Serbia (str. 5-22)

Taljenje nade: okoliš, humanistika i otpor u Srbiji (Sažetak) (str. 21-22)

Milica Prokić
Preliminary considerations on the starting points for contemporary scientific research of environmental history in Kosovo and Metohija in the works of serbian scholars (str. 23-38)

Preliminarna razmatranja o polazištima suvremenih znanstvenih istraživanja ekohistorije na Kosovu i Metohiji u radovima srpskih znanstvenika (Sažetak) (str. 38-38)

Preliminarna razmatranja o polazištima za savremena naučna istraživanja istorije životne sredine na Kosovu i Metohiji u radovima srpskih istraživača (Sažetak) (str. 37-37)

Danijela Tešić Radovanović
A brief overview of trends in Bosnia and Herzegovina’s historiography since the 1980s: the setting for environmental history developments (str. 39-49)

Kratki pregled trendova u historiografiji Bosne i Hercegovine od 1980-ih godina: okvir za razvoj ekohistorije (Sažetak) (str. 49-49)

Amir Duranović
A forgotten context: environment in the Montenegrin historiography (str. 50-60)

Zaboravljeni kontekst: okoliš u crnogorskoj historiografiji (Sažetak) (str. 60-60)

Olga Pelcer-Vujačić, Ivan Laković
From floods to tourism: a critical assess-ment of existing and potential scholarship on macedonian environmental history (str. 61-66)

Od poplava do turizma: kritička ocjena postojećih i potencijalnih istraživanja o makedonskoj povijesti okoliša (Sažetak) (str. 66-66)

Aleksandar Šopov, Darko Stojanov, Petar Todorov, Josef M. Djodjevski
Prokić, Milica i Pavla Šimková, ur. »Entire of itself? Towards an environmental history of islands«, Winwick (uk): The White Horse Press, 2024., 367 str. (str. 67-69)

Adrian Filčić
Giacomo Bonan, The state in the forest: contested commons in the nineteenth century Venetian Alps (ISBN 978-1-912186-08-2; 978-1-912186-11-2; 978-1-912186-67-9), The White Horse Press 2022., 229 str. (str. 69-70)

Hrvoje Petrić
Ann. Holt, Taking a walk: a history of recreational walking in Britain. Winwick (Cambridgeshire): The White Horse Press, 2024. ISBN 978-1-912186-80-8, 524 str. (str. 70-72)

Hrvoje Petrić
Place and Nature: essays in Russian environmental history, ur. David Moon, Nicholas B. Breyfogle i Alexandra Bekasova (ISBN 978- 1-912186-16-7; 978-1-912186-88-4), The White Horse Press 2021., 343 str. (str. 72-73)

Hrvoje Petrić
Christof Mauch, Paradise blues: travels through America’s environmental history (ISBN 978-1-912186-78-5), the white horse press 2024., 297 str. (str. 73-74)

Hrvoje Petrić
Marco Armiero, Otpadocen. Otpad, kapitalizam i okolišna pravda, Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung E.V.– Ured u Bosni i Hercegovini, Tuzla 2023., 129 str. (str. 75-75)

Hrvoje Petrić
Uvijek iznova privlačno i poticajno. Razmišljanja o 7. kongresu hrvatskih povjesničara, Osijek, 25. – 28. rujna 2024. (str. 76-77)

Ludwig Steindorff
Instructions to contributors (str. 78-79)


Upute suradnicima (str. 79-80)


