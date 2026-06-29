 Skoči na glavni sadržaj

Management : Journal of Contemporary Management Issues , Vol. 31 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 29.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 29.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Signals and structures: the politics of corporate governance in Slovenia (str. 1-30)

Katarina Dvorski, Matej Lahovnik, Domagoj Hruška
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 930kb
The determining role of firm innovativeness in the implementation of circular business models: an empirical study of the manufacturing industry in Bosnia and Herzegovina (str. 31-50)

Umihana Umihanić, Darko Tipurić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 336kb
Factors influencing entrepreneurial intention: A gender-based comparison of female and male undergraduates in Sri Lanka (str. 51-66)

Thilini De Silva, Sashini Gayanika, Henrik Hansson
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 319kb
Leaders are providers: the role of leadership as an antecedent to psychological safety in the job demands–resources model (str. 67-82)

Antun Palanović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 279kb
Organizational adoption of computer-assisted audit tools and techniques in internal auditing: a literature review (str. 83-98)

Katarina Topolko Herceg
Prethodno priopćenje

engleski pdf 166kb
From news to charts: rethinking market prediction with multimodal AI (str. 99-110)

Haochen Guo, Petr Polak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 805kb
Mapping resilience channels in generation Z: a comparative pilot study among Polish and Croatian students (str. 111-124)

Srećko Goić, Agata Borowska-Pietrzak
Prethodno priopćenje

engleski pdf 146kb

Posjeta: 1.437 *