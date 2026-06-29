Management : Journal of Contemporary Management Issues , Vol. 31 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 29.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 29.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Katarina Dvorski, Matej Lahovnik, Domagoj Hruška
Izvorni znanstveni članak
Umihana Umihanić, Darko Tipurić
Prethodno priopćenje
Thilini De Silva, Sashini Gayanika, Henrik Hansson
Izvorni znanstveni članak
Antun Palanović
Izvorni znanstveni članak
Katarina Topolko Herceg
Prethodno priopćenje
Haochen Guo, Petr Polak
Izvorni znanstveni članak
Srećko Goić, Agata Borowska-Pietrzak
Prethodno priopćenje
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