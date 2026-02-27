Politička misao : časopis za politologiju , Vol. 62 No. 4, 2025.
- Datum izdavanja: 27.02.2026.
- Objavljen na Hrčku: 27.02.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Marta Zorko
Uvodnik
Kosta Bovan
Izvorni znanstveni članak
Bartul Vuksan-Ćusa
Izvorni znanstveni članak
Daniela Širinić, Višeslav Raos
Izvorni znanstveni članak
Domagoj Vujeva
Izvorni znanstveni članak
Emil Vargović
Izvorni znanstveni članak
Marin Jašić
Izvorni znanstveni članak
Oleksandr Rudyk, Tetiana Sydoruk
Izvorni znanstveni članak
Zlatiborka Popov-Momčinović
Izvorni znanstveni članak
Paul Stubbs
Recenzija, prikaz
David Koletić
Recenzija, prikaz
Leon Cvrtila
Recenzija, prikaz
Posjeta: 0 *