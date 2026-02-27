 Skoči na glavni sadržaj

Politička misao : časopis za politologiju , Vol. 62 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 27.02.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 27.02.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Editor’s Note (str. 5-8)

Marta Zorko
Uvodnik

engleski pdf 236kb
Improving the Limited Understanding of Social and Institutional Trust in Croatia (str. 11-41)

Kosta Bovan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 656kb
Retraditionalization as Socialization? The Making or the Myth of Croatia’s 1990s Generation (str. 42-104)

Bartul Vuksan-Ćusa
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1413kb
Class Voting in Croatia (str. 105-146)

Daniela Širinić, Višeslav Raos
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1221kb
Kant on Provisional Property Rights and the Idea of General Will (str. 149-173)

Domagoj Vujeva
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 403kb
Universal Asset Ownership and the British Child Trust Fund: Developing an Equitable Asset-building Scheme, and its Costs* (str. 174-207)

Emil Vargović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 471kb
Between Legal Formalism and Wartime Pragmatism: Recognition and the Establishment of Diplomatic Relations between the Republic of Finland and the Independent State of Croatia (1941–1942) (str. 208-230)

Marin Jašić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 467kb
EU Leadership in Climate Diplomacy: Features and Prospects (str. 231-252)

Oleksandr Rudyk, Tetiana Sydoruk
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 411kb
Three Decades of Feminist Resistance in Bosnia and Herzegovina: Perspectives of Activists from Local NGOs (str. 253-279)

Zlatiborka Popov-Momčinović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 479kb
Marko Grdešić and Mislav Žitko Socialist Economics in Yugoslavia: A Critical History (str. 283-286)

Paul Stubbs
Recenzija, prikaz

engleski pdf 363kb
Lidija Kos-Stanišić Civilizacijska politika u međunarodnim odnosima (str. 286-293)

David Koletić
Recenzija, prikaz

engleski pdf 381kb
Zlatan Krajina Mediji i publike u svakodnevnom životu (str. 293-298)

Leon Cvrtila
Recenzija, prikaz

engleski pdf 372kb

