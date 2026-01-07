Metalurgija , Vol. 65 No. 3, 2026.

  • Datum izdavanja: 01.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 17.04.2026.

Microstructural and Mechanical Modification of Ductile Iron by Niobium Addition (str. 206-212)

César Becerra, Felipe Hernández, Jesús García, Zianya Gómez, Marissa Vargas
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 774kb
Influence of Annealing Temperature on the Microstructure and Mechanical Properties of T4003 Ferritic Stainless Steel for Pipe Organ Rail Rod Components (str. 213-219)

Wen Sun
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 751kb
Effect of Thermal Aging Parameters on the Microstructure and Properties of 2024 Aluminum Alloy for Skis (str. 220-228)

Bowen Ning, Ping Hu, Guowei Zhao, Yunpeng Zhao, Zhipeng Li
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 836kb
Kinematics analysis of parallel rope traction skating training robot (str. 229-239)

Jizu Shi, Yuxin Xia, Zhengrong Luan, Zhongcheng Xu, Baihang Wang, Tianzhuo Liu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1117kb
Multicomponent silicon chromium alloys as an innovative metallurgical reducer (str. 240-250)

Sławomir Kozłowski, Bolesław Machulec, Wojciech Bialik, Stanisław Gil, Grzegorz Pelon
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 927kb
Preparation of Aluminum-Based Lithium Ion Adsorbent Supported on Activated Carbon and its Adsorption Lithium Experiment from Sodium Aluminate Solution (str. 251-259)

Fanghai Lu, Pengwei Pang, Hongyun Chai, Haijun He, Zhuangqiang Wei, Ya Shu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1316kb
Effect of Tempering Temperature on Microstructure and Properties of 65Mn Spring Steel for Track and Field Starter (str. 260-269)

Haiyan Ma, Tong Tong, Heyu Shi, Baihang Wang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 801kb
Printed PZT Sensors and Machine Learning for Intelligent Fault Diagnosis in EMS Trays (str. 270-287)

Xiaolong Wu, Dongjiong Xu, Anjie Zheng, Min Xu, Leilei Zhu, Bin Lin, Chao Zheng, Kelei Sun, Yexin Wang, Kai Li
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1942kb
Research on Metallurgical Properties and Dynamics of Lump Ore Reduction under Ammonia Conditions (str. 288-305)

Lanjie Li, Xing Han, Heng Ji, Renguo Li, Yuejun Liu, Xianchun Li
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2689kb
Improvement of Solidification Structure Uniformity in Al-Cu Alloy Casting Process (str. 306-320)

Xueting Li
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1048kb

