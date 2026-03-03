 Skoči na glavni sadržaj

Sonda : List studenata Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , Vol. 50. No. 1., 2026.

  • Datum izdavanja: 03.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 06.03.2026.

Sadržaj

Adhezivno cementiranje cirkonij-oksidnih keramičkih nadomjestaka (str. 24-28)

Matija Borovac, Marko Jakovac
Pregledni rad

hrvatski pdf 404kb
Metode pronalaska i instrumentacija sekundarnog meziobukalnog kanala u prvom gornjem kutnjaku (str. 29-35)

Ena Rupčić, Nika Juraga, Roko Kravar, Vlatko Pandurić
Pregledni rad

hrvatski pdf 3333kb
Mobilno-protetska terapija pacijenata s nezavršenim rastom i razvojem (str. 40-43)

Oleksii Petrash, Ivica Pelivan
Pregledni rad

hrvatski pdf 637kb
Patogeneza periimplantitisa – kada, kako i zašto? (str. 44-49)

Katja Bakšić, Ana Badovinac
Pregledni rad

hrvatski pdf 1043kb
Posttraumatska implantoprotetska rehabilitacija estetske zone potpuno digitalnim pristupom – prikaz slučaja (str. 52-58)

Lucija Lasinović, Marija Lovrić, Igor Smojver
Studija slučaja

hrvatski pdf 7150kb
Pristupni režnjevi u oralnoj kirurgiji (str. 62-68)

Korina Škegro, Roko Bjelica
Pregledni rad

hrvatski pdf 1612kb
Protetski vođena ortodoncija (str. 69-74)

Aneta Benković, Andreja Carek
Pregledni rad

hrvatski pdf 1142kb
Što trebamo znati o farmakologiji Botulinum toksina? (str. 77-82)

Karla Poljančić, Ivana Šutej
Pregledni rad

hrvatski pdf 920kb
Utjecaj grijanog duhana i električnih cigareta na količinu i sastav sline u usporedbi s klasičnim cigaretama (str. 83-91)

Luka Hrupački, Ivana Jezidžić, Kristina Peroš
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 382kb

