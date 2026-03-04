 Skoči na glavni sadržaj

Tourism and hospitality management , Vol. 32 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 04.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 10.03.2026.

Sadržaj

Determinants of spectator consumption and the prominence of event attributes in behavioural intentions: insights from a non-mega sport tourism event (str. 1-12)

Rute Martins, Margarida Mascarenhas, Duarte Aniceto
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 458kb
An investigation of automation and human interaction to guest loyalty in the advanced technology service marketing of upscale hotels in China (str. 13-36)

Zhang Xiaowei, Mohd Raziff Jamaluddin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1430kb
How do mental health and information sources influence younger tourism choices? Evidence from a generation Z survey (str. 37-51)

Micaela Pinho, Sofia Gomes
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 838kb
The impact of transformational leadership on frontline employees’ thriving in the hotel industry (str. 53-66)

Irfan Helmy, Harini Abrilia Setyawati
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 561kb
A tokenized framework for enhancing the integrity and authenticity of tourism reviews (str. 67-79)

Shahriar Mohammadi, Amir Ali Fatoorchi, Mehdi Babagoli
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1939kb
Human chefs’ perceptions towards robot chefs (str. 81-92)

Ahmet Vatan, Mehmet Akif Şen, Seren Baydan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 469kb
Impacts of country-specific aspects on tourists’ revisit intentions to cultural heritage sites: The mediating role of destination image (str. 93-105)

Khalid Alawneh, Kalsitinoor Set, Safiek Mokhlis
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 585kb
Relationship between destination competitiveness and behavioral intention: The case of agritourism destination (str. 107-122)

Siripussorn Bhuwakietkumjohn, Panisa Mechinda
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1871kb
Revenue management reinvented: Leveraging technical know-how to unlock hotel efficiency (str. 123-134)

Karam Zaki
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 438kb
Leveraging green HRM for environmental sustainability: the mediating role of employee engagement in hospitality (str. 135-148)

Md. Morshed Hasan, Md. Shakhawat Hossain
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1036kb

