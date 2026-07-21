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Psihologijske teme , Vol. 35 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 21.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 21.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Odnos psiholoških odrednica, višekulturnih iskustava i interkulturne osjetljivosti budućih učitelja (str. 193-213)

hrvatski pdf 518kb
The Relationship Between Psychological Determinants, Multicultural Experiences and Intercultural Sensitivity of Future Teachers

Anela Nikčević-Milković
Izvorni znanstveni članak

Pristranost u citiranju literature u komparativnoj psihologiji: primjer istraživanja o fizičkoj kogniciji životinja objavljenih između 1994. i 2019. godine (str. 215-230)

hrvatski pdf 434kb
Citation Bias in Comparative Psychology: The Example of Physical Cognition Literature Published Between 1994 and 2019 (str. 215-230)

Ljerka Ostojić
Izvorni znanstveni članak

Should or Should Not? Framing and Moral Values in the Acceptance of COVID-19 Norms (str. 231-258)

engleski pdf 816kb
Treba li ili ne bi trebalo? Uokvirivanje i moralne vrijednosti u prihvaćanju normi tijekom pandemije bolesti COVID-19 (str. 251-258)

Yuri Tanaka, Akiko Matsuo
Izvorni znanstveni članak

Wisdom Predicting Well-Being and Ill-Being in the Old Age: A Time-Lag Verification (str. 259-282)

engleski pdf 527kb
Mudrost kao prediktor dobrobiti i narušenog mentalnog zdravlja u starijoj dobi: provjera s vremenskim odmakom

Marlena Plavšić
Izvorni znanstveni članak

Bridging the Gap Between Mindfulness and Executive Functioning: Conceptual Tension and Research Opportunities – A PRISMA Systematic Review (str. 283-303)

engleski pdf 1156kb
Premošćivanje jaza između usredotočene svjesnosti i izvršnih funkcija: konceptualna napetost i istraživačke mogućnosti – sustavni pregled prema PRISMA smjernicama

Matej Hrabovský, Iveta Kovalčíková
Pregledni rad

Assessment of Family Engagement: Modification of Utrecht Work Engagement Scale (str. 305-322)

engleski pdf 720kb
Procjena obiteljske angažiranosti: modifikacija Utrechtske skale radne angažiranosti

Tadas Vadvilavičius, Aurelija Stelmokienė, Giedrė Genevičiūtė-Janonė
Izvorni znanstveni članak

Roditeljska podrška i školski uspjeh kao resursi obrazovne angažiranosti i karijerne adaptabilnosti učenika strukovnih škola (str. 323-346)

hrvatski pdf 554kb
Parental Support and School Achievement as Resources for School Engagement and Career Adaptability in Vocational Secondary School Students

Nensi Tomac, Eta Krpanec, Iva Černja Rajter, Dora Popović
Izvorni znanstveni članak

Examining The Relationship Between Childhood Trauma, Interpersonal Dependency, and Relational Aggression (str. 347-369)

engleski pdf 549kb
Odnos između traume u djetinjstvu, interpersonalne ovisnosti i relacijske agresije

Şilan Yılmaz, Yağmur Ulusoy Doğmuş
Izvorni znanstveni članak

Tko mari za mišljenje drugih? Medijacijska uloga straha od negativne evaluacije u odnosu između crta Mračne tetrade i perfekcionističkoga online selfa (str. 371-389)

hrvatski pdf 454kb
Who Cares About Others’ Opinions? The Mediating Role of Fear of Negative Evaluation in the Relationship Between Dark Tetrad Traits and the Perfectionistic Online Self

Bojana M. Dinić
Izvorni znanstveni članak

Uloga psiholoških potreba u odnosu ciljeva i dobrobiti adolescenata i osoba mlađe odrasle dobi (str. 391-410)

hrvatski pdf 447kb
The Role of Psychological Needs in the Relationship Between Goals and Well-Being of Adolescents and Young Adults

Petra Anić
Izvorni znanstveni članak

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