Psihologijske teme , Vol. 35 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 21.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 21.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Anela Nikčević-Milković
Izvorni znanstveni članak
Ljerka Ostojić
Izvorni znanstveni članak
Yuri Tanaka, Akiko Matsuo
Izvorni znanstveni članak
Marlena Plavšić
Izvorni znanstveni članak
Matej Hrabovský, Iveta Kovalčíková
Pregledni rad
Tadas Vadvilavičius, Aurelija Stelmokienė, Giedrė Genevičiūtė-Janonė
Izvorni znanstveni članak
Nensi Tomac, Eta Krpanec, Iva Černja Rajter, Dora Popović
Izvorni znanstveni članak
Şilan Yılmaz, Yağmur Ulusoy Doğmuş
Izvorni znanstveni članak
Bojana M. Dinić
Izvorni znanstveni članak
Petra Anić
Izvorni znanstveni članak
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