Technologica Acta : Scientific/professional journal of chemistry and technology , Vol. 18 No. 1-2, 2025.

  • Datum izdavanja: 11.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 11.03.2026.

A Vignette on the International Scientific and Professional Symposium“Environmental Potentials, Sustainable Development and Food Production” (OPORPH) (str. 1-1)

Sabina Begić
engleski pdf 375kb
Risk assessment of drinking water consumption from public fountains from the aspect of physicochemical and microbiological analysis (str. 3-10)

Selma Azabagić, Husejin Keran, Melisa Ahmetović, Amra Odobašić, Indira Šestan, Asmira Čanić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 755kb
Influence of Food Supplements on Chemical Composition of Raw Sheep's Milk (str. 11-15)

Aida Džaferović, Huska Jukić, Samira Dedić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 468kb
Optimization of Energy Efficiency in Boiler Operations for Sodium Bicarbonate Production (str. 17-23)

Hana Alihodzic, Abdel Đozić, Sabina Begić, Indira Šestan, Nisad Avdić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 640kb
Optimization of Descaling Conditions of Therapy Pools in Tourist Health Center “Banja Kulaši” (str. 25-32)

Dijana Drljača, Dajana Dragić, Vanja Šajinović, Aleksandra Borković, Sanda Pilipović, Dragana Kešelj
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 731kb
Morphological Assessment of Mixed Municipal Waste and Practical Solution for PET Packaging Management in Urban Area (str. 33-39)

Zoran Petrović, Ivana Savić, Neda Brestovac, Vladan Mladenović, Maja Vuković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 675kb
Presence of Pollutants in the Air of The Industrial and Urban Areas of the Municipality of Lukavac (str. 41-46)

Sanja Brekalo-Lazarević, Almir Zukić, Hana Alihodžić, Abdel Đozić, Emir Horozić, Ivana Lazarević, Bahrudin Hadziefendić
Stručni rad

engleski pdf 533kb
Potential of using NaHCO3 as a precipitation agent for the removal of Cd(II) ions (str. 47-53)

Halid Junuzović, Sabina Begić, Asija Cena, Mirsad Salkić, Amra Selimović, Indira Šestan, Melisa Ahmetović, Hana Alihodžić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 577kb
Sensory properties and acceptability of Kombucha fermented milk drink (str. 55-60)

Melisa Zahirović, Tijana Brčina, Milica Vilušić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 513kb
Investigation of the Possibility of the Synthesis of Sucrose Esters from Biodiesel (str. 61-69)

Aleksandra Borković, Tatjana Botić, Pero Dugić, Neven Janjić, Jelena Todorović, Dijana Drljača, Dajana Dragić, Sanda Pilipović, Jadranka Fraj
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1095kb
The Impact of Reusing Commercial Hydrated Lime as a Heterogeneous Catalyst on the  Fatty Acid Methyl Esters Content and its Characteristics in The Methanolysis Process of Rapeseed Oil (str. 71-79)

Azra Halilović, Sabina Begić, Zoran Iličković, Amna Karić, Amir Fazlić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1188kb
The Influence of Adsorbent Mass and Initial Ion Concentration on The Capacity and Efficiency of Lead (Ii) Ions Adsorption from Aqueous Solutions using Natural Bentonite as Adsorbent (str. 81-86)

Amna Karić, Amra Odobašić, Edisa Papraćanin, Azra Halilović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 688kb

