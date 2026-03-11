Technologica Acta : Scientific/professional journal of chemistry and technology , Vol. 18 No. 1-2, 2025.
Sadržaj
Selma Azabagić, Husejin Keran, Melisa Ahmetović, Amra Odobašić, Indira Šestan, Asmira Čanić
Izvorni znanstveni članak
Aida Džaferović, Huska Jukić, Samira Dedić
Izvorni znanstveni članak
Hana Alihodzic, Abdel Đozić, Sabina Begić, Indira Šestan, Nisad Avdić
Izvorni znanstveni članak
Dijana Drljača, Dajana Dragić, Vanja Šajinović, Aleksandra Borković, Sanda Pilipović, Dragana Kešelj
Izvorni znanstveni članak
Zoran Petrović, Ivana Savić, Neda Brestovac, Vladan Mladenović, Maja Vuković
Izvorni znanstveni članak
Sanja Brekalo-Lazarević, Almir Zukić, Hana Alihodžić, Abdel Đozić, Emir Horozić, Ivana Lazarević, Bahrudin Hadziefendić
Stručni rad
Halid Junuzović, Sabina Begić, Asija Cena, Mirsad Salkić, Amra Selimović, Indira Šestan, Melisa Ahmetović, Hana Alihodžić
Izvorni znanstveni članak
Melisa Zahirović, Tijana Brčina, Milica Vilušić
Izvorni znanstveni članak
Aleksandra Borković, Tatjana Botić, Pero Dugić, Neven Janjić, Jelena Todorović, Dijana Drljača, Dajana Dragić, Sanda Pilipović, Jadranka Fraj
Izvorni znanstveni članak
Azra Halilović, Sabina Begić, Zoran Iličković, Amna Karić, Amir Fazlić
Izvorni znanstveni članak
Amna Karić, Amra Odobašić, Edisa Papraćanin, Azra Halilović
Izvorni znanstveni članak
