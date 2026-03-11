 Skoči na glavni sadržaj

Mljekarstvo : Dairy Experts Journal , Vol. 76 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 11.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 11.03.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Lactose and type 2 diabetes: Nutritional and metabolic perspectives (str. 63-78)

engleski pdf 1388kb
Laktoza i dijabetes tipa 2: nutritivne i metaboličke perspektive (str. 63-78)

Miroljub Barać, Nevena Barać, Irzada Taljić, Zlatan Sarić
Pregledni rad

hrvatski pdf 1388kb
Effect of the feeding system on yield, chemical composition, and fatty acid profile of artisan cheese from local goat milk in northern Mexico (str. 79-93)

engleski pdf 936kb
Utjecaj sustava hranidbe na prinos, kemijski sastav i profil masnih kiselina sira proizvedenog od mlijeka lokalnih koza u sjevernom Meksiku (str. 79-93)

María Teresa Trejo-López, Lorenzo Danilo Granados-Rivera, Omar Hernández-Mendo, Glafiro Torres-Hernández, Jorge Alonso Maldonado-Jáquez, Jaime Gallegos-Sánchez
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 936kb
Effect of miR-27a, miR-29B, miR-142, miR-148a on milk quality and mammary health in cows with low and high somatic cell count (str. 94-107)

engleski pdf 1906kb
Utjecaj miR-27a, miR-29B, miR-142 i miR-148a na kvalitetu mlijeka i zdravlje mliječne žlijezde kod krava s manjim i većim brojem somatskih stanica (str. 94-107)

Fatma Çagla Güzel, Hüseyin Özkan, Hasan Hüseyin Keçeli
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1906kb
Multivariate discriminant analysis of African regional dairy production parameters (str. 108-119)

engleski pdf 268kb
Multivarijatna diskriminantna analiza parametara regionalne proizvodnje mlijeka u Africi (str. 108-119)

Olusegun Tunmise Oloruntobi, Olusegun Abel Oguntunji, Tunde Ezekiel Lawal, Olufemi Mobolaji Alabi, Torsten Hemme, Abamba Uche Osakede, Mathew Oluwaseyi Ayoola, Opeyemi Oladejo, Mercy Folashade Ajayi
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 268kb
Assessing greenhouse gas emissions in Tunisian dairy cattle systems using the CLEANED tool (str. 120-129)

engleski pdf 381kb
Procjena emisija stakleničkih plinova u sustavima proizvodnje mlijeka u Tunisu primjenom alata CLEANED (str. 120-129)

Sarra Hamzaoui, Rein Van Der Hoek, Aymen Ferij, Nizar Moujahed
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 381kb

Posjeta: 0 *