Mljekarstvo : Dairy Experts Journal , Vol. 76 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 11.03.2026.
- Objavljen na Hrčku: 11.03.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Miroljub Barać, Nevena Barać, Irzada Taljić, Zlatan Sarić
Pregledni rad
María Teresa Trejo-López, Lorenzo Danilo Granados-Rivera, Omar Hernández-Mendo, Glafiro Torres-Hernández, Jorge Alonso Maldonado-Jáquez, Jaime Gallegos-Sánchez
Izvorni znanstveni članak
Fatma Çagla Güzel, Hüseyin Özkan, Hasan Hüseyin Keçeli
Izvorni znanstveni članak
Olusegun Tunmise Oloruntobi, Olusegun Abel Oguntunji, Tunde Ezekiel Lawal, Olufemi Mobolaji Alabi, Torsten Hemme, Abamba Uche Osakede, Mathew Oluwaseyi Ayoola, Opeyemi Oladejo, Mercy Folashade Ajayi
Izvorni znanstveni članak
Sarra Hamzaoui, Rein Van Der Hoek, Aymen Ferij, Nizar Moujahed
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *