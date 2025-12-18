Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia , Vol. 70 , 2025.

  • Datum izdavanja: 18.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 19.03.2026.

Sadržaj

Puni tekst

“Wilderness of Smoke and Brick”: Imagination of the Times in Charles Dickens’s Hard Times (str. 3-29)

Borislav Knežević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 415kb
Alexandre O´Neill: poeta satírico? (str. 31-44)

Carlos Nogueira
Prethodno priopćenje

portugalski pdf 320kb
Qui dit quoi à qui : le problème du locuteur dans les Maximes de La Rochefoucauld (str. 45-56)

Primož Vitez
Izvorni znanstveni članak

francuski pdf 331kb
Methodological constraints and possible solutions in identifying indirectness in literary translations into Croatian (str. 57-76)

Snježana Veselica Majhut
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 392kb
La machine est-elle en train de remplacer l’homme ? Évaluation de traductions spécialisées réalisées par l’intelligence artificielle (str. 77-98)

Klara Miholić, Marta Richter
Izvorni znanstveni članak

francuski pdf 521kb
Compiling a Corpus for Term Extraction Aimed at the Socioterminological Systematization of Mechatronics Terminology (str. 99-122)

Ivana Jurković, Dalibor Vrgoč
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 580kb
Zoonymes ours, loup, vache, mouton, chat et chien dans les unités phraséologiques du croate et du français (str. 123-148)

Lidija Orešković Dvorski
Izvorni znanstveni članak

francuski pdf 451kb
Dormir comme un ours ou dormir comme un ange ? Enseignement/apprentissage des expressions idiomatiques au niveau universitaire : perspective des enseignants (str. 149-169)

Nina Stropnik, Ivana Franić
Izvorni znanstveni članak

francuski pdf 403kb
Vesna Deželjin, Gli italiani della Slavonia. Ricerche linguistiche, Unione italiana, Rijeka, 2025. (str. 171-175)

Maria Rugo
Recenzija, prikaz

talijanski pdf 249kb

