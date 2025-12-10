Pannoniana : Časopis za humanističke znanosti , Vol. 9 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 10.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 23.03.2026.

Sadržaj

MENTAL HEALTH OF UNIVERSITY STUDENTS IN CROATIA (str. 9-23)

MENTALNO ZDRAVLJE STUDENATA U HRVATSKOJ (str. 9-23)

Dunja Jurić Vukelić, Ivan Prekov
Izvorni znanstveni članak

BIOETHICAL ANALYSIS OF RESEARCH ON THE ATTITUDES OF STUDENTS OF THE FACULTY OF EDUCATION ON SURROGACY (str. 25-66)

BIOETIČKA ANALIZA ISTRAŽIVANJA O STAVOVIMA STUDENATA FAKULTETA ZA OBRAZOVANJE O SUROGAT MAJČINSTVU (str. 25-66)

Ivica Kelam, Helena Zubak
Izvorni znanstveni članak

MICROHISTORY OF HEALTH ADVERTISING: FELLER’S ELSA FLUID AND PHARMACEUTICAL ADVERTISEMENTS IN GERMAN-LANGUAGE NEWSPAPERS IN OSIJEK AT THE TURN OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES (str. 67-93)

MIKROHISTORIJA ZDRAVSTVENOG OGLAŠAVANJA: FELLEROV ELSA FLUID I FARMACEUTSKE REKLAME U NJEMAČKIM NOVINAMA OSIJEKA KRAJEM 19. I POČETKOM 20. STOLJEĆA (str. 67-93)

Darija Kuharić
Izvorni znanstveni članak

EXTRACURRICULAR RESOURCES OF CONTINENTAL CROATIA IN THE TEACHING OF SCIENCE AND SOCIAL STUDIES (str. 95-117)

IZVANNASTAVNI RESURSI KONTINENTALNE HRVATSKE U NASTAVI ZNANOSTI I DRUŠTVENIH ZNANOSTI (str. 95-117)

Monika Mužar-Kos, Antonija Huljev
Izvorni znanstveni članak

THE EPIDEMIC OF CHILDHOOD OBESITY – WHO IS RESPONSIBLE FOR CHILDREN’S HEALTH AND WHAT ARE THE ETHICAL IMPLICATIONS? (str. 119-136)

EPIDEMIJA DJEČJE PRETILOSTI – TKO JE ODGOVORAN ZA ZDRAVLJE DJECE I KOJE SU ETIČKE IMPLIKACIJE? (str. 119-136)

Valentina Krstanović, Anita Tot, Krešimir Vidačić
Pregledni rad

(UN)INFORMEDNESS OF PARENTS ABOUT VACCINATION OF CHILDREN OF EARLY AND PRESCHOOL AGE (str. 137-147)

(NE)INFORMIRANOST RODITELJA O CIJEPLJENJU DJECE RANOG I PREDŠKOLSKOG UZRASTA (str. 137-147)

Snježana Kanđera, Valentina Vondrak, Ines Majstroić
Pregledni rad

RAVNATELJ ŠKOLE, VRTIĆA I DOMA [PRINCIPAL OF SCHOOL, KINDERGARTEN, AND STUDENT DORMITORY1] (Zagreb: Znamen, 2025, 648 pp.) by Stjepan Staničić (str. 149-154)

Snježan Dubovicki
Recenzija, prikaz

