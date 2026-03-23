Arhiv za higijenu rada i toksikologiju , Vol. 77 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 23.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 23.03.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Structure-guided modification of a lead cholinesterase-targeting oxime to improve peripheral site binding (str. 1-7)

Strukturom vođena modifikacija vodećeg oksima usmjerenog na kolinesterazu radi poboljšanja vezanja u perifernom mjestu (str. 8-8)

Nikola Maraković, Nicolas Probst, Tena Čadež, Antonio Zandona
Izvorni znanstveni članak

Potential of Bacillus paramycoides hydrolase to degrade propiconazole (str. 9-19)

Potencijal hidrolaze bakterije Bacillus paramycoides za razgradnju propikonazola (str. 20-20)

Muhammad Naveed, Maida Salah Ud Din, Tariq Aziz, Rida Naveed, Daochen Zhu, Maha Alharbi, Ashwag Shami
Izvorni znanstveni članak

Forsythoside A attenuates metabolic dysfunction in type 2 diabetic mice by inhibiting the MAPK and activating the Nrf2 signalling pathways (str. 21-26)

Forsitozid A ublažava metaboličku disfunkciju u miševa s dijabetesom tipa 2 inhibicijom MAPK i aktivacijom signalnih putova Nrf2 (str. 27-27)

Mengxian Shu, Chunhui Xiang
Izvorni znanstveni članak

Coasting effect of n-hexane-induced neuropathy evidenced by electroneuromyography and clinical symptom scales: a 12-month follow-up study (str. 28-38)

Fenomen coastinga kod neuropatije prouzročene n-heksanom dokazan elektroneuromiografijom i kliničkim ljestvicama simptoma u dvanaestomjesečnom praćenju (str. 38-38)

Yusuf Koçak, Uğur Kulu, Tuba Demirer Çeker, Orhan Sümbül, Dürdane Aksoy, Betül Çevik
Izvorni znanstveni članak

Noise exposure patterns and health risk assessment among nurses in a Chinese paediatric intensive care unit (str. 39-47)

Obrasci izloženosti buci i procjena zdravstvenog rizika među medicinskim sestrama i tehničarima u kineskoj jedinici intenzivne njege za pedijatrijske bolesnike (str. 48-48)

Yan Liu, Junlin Tan
Izvorni znanstveni članak

Autonomic echoes of student life: a mixed-method inquiry with meta-inferential integration of autonomic function, lifestyle narratives, and health behaviours among medical students (str. 49-56)

Autonomni odjeci studentskog života – mješovito istraživanje s metainferencijskom integracijom autonomne funkcije, životnih narativa i zdravstvenih ponašanja među studentima medicine (str. 56-56)

Dharani Bhaskaran, Suba Anagppan, Logeshwari Vijayagopal, Abeetha Subramanian, Chitra Mourali, Daniel Dev Merlin
Izvorni znanstveni članak

Public awareness of microplastic pollution among residents of a western Turkish province and how it is reflected in demographics and behavioural practices (str. 57-64)

Svijest javnosti o onečišćenju mikroplastikom među stanovnicima jedne zapadnoturske pokrajine i njezina povezanost s demografskim obilježjima i obrascima ponašanja (str. 64-64)

Ömer Faruk Tekin, İnci Arıkan, Muhammet Ali Bölükbaş
Izvorni znanstveni članak

Indoor air bacterial and fungal burden in the environment of an atopic child: implications for elevated urine mycotoxin levels (str. 65-72)

Mikrobiološko opterećenje unutarnjeg zraka u okoliš atopičnog djeteta: implikacije nalaza povišenih razina mikotoksina u djetetovoj mokraći (str. 72-72)

Ivona Majić, Adela Krivohlavek, Elvira Kovač Andrić, Ranka Godec
Izvorni znanstveni članak

Chronic lymphatic leukaemia in a worker with a long-term occupational exposure to petroleum product mixtures: a case report (str. 73-76)

Kronična limfocitna leukemija u radnika s dugotrajnom profesionalnom izloženošću smjesama naftnih derivata – prikaz slučaja (str. 77-77)

Diana Bućan, Ivan Bućan
Kratko priopćenje

Report of the Poison Control Centre for 2025 (str. 78-80)

Emin Veledar, Marija Macan, Željka Babić
Stručni rad

Izvješće Centra za kontrolu otrovanja za 2025. (str. 81-83)

Emin Veledar, Marija Macan, Željka Babić
Stručni rad

Acknowledgement to referees (str. A1-A1)


Ostalo

5. Skup mladih Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja (str. A2-A2)


Ostalo

