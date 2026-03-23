Southeastern European Medical Journal : SEEMEDJ , Vol. 10 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 23.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 23.03.2026.

The Relationship of C-Reactive Protein to Albumin Ratio with Three-Month Survival in Hospitalized Patients with Heart Failure (str. 1-14)

Željka Dragila, Lea Maršić, Anamaria Mikolčić, Romana Marušić, Lana Maričić
Genetic Polymorphisms and Statin-Associated Side Effects: The Role of SLCO1B1 and Additional Risk Factors (str. 15-29)

Romana Marušić, Tatjana Bačun, Dunja Šojat, Saška Marczi
Investigating the Roles of Metabolic Syndrome and Inflammation as Prognostic Factors in Colorectal Cancer: A Retrospective Study (str. 30-46)

Andreja Bartulić, Romana Marušić, Maja Gradinjan Centner, Hrvoje Centner, Ema Schönberger, Daria Sladić Rimac, Darko Dukić, Gordana Dukić, Josipa Flam, Damir Mihić, Jasenka Wagner
Different Tonsillectomy Techniques: Our Experience (str. 47-57)

Matej Rezo, Željko Zubčić, Anamarija Šestak, Ivan Abičić, Tihana Mendeš, Tin Prpić, Vjeran Bogović, Stjepan Grga Milanković, Domagoj Gombarović, Hrvoje Mihalj
Association between Obesity Severity and Nocturnal Hypoxemia in Obstructive Sleep Apnea (str. 58-67)

Jelena Šarić Jurić, Dorian Osterreicher, Mirjana Čubra, Marta Petek Vinković, Kristina Kralik, Stjepan Jurić
Learning Intubation with Video-Assisted Optical Devices and with Direct Laryngoscopy - Differences in the Success of Intubation and Learning Curves (str. 68-81)

Dora Varga, Slavica Kvolik, Barbara Palković
Acute Appendicitis: From Pediatrics to Geriatrics (str. 82-94)

Lea Maršić, Željka Dragila, Zrinka Mihaljević, Višnja Nesek Adam
The Spiritual-Religious Support in Patients with Schizophrenia (str. 95-105)

Maristela Šakić, Vanja Đuričić, Melita Jukić
Mycosis Fungoides as a Multifaceted Disease – A Case Report (str. 106-113)

Marija Žgela, Lana Lunedna, Melita Vukšić Polić
Work Environment, Job Satisfaction, and Work Ability Among Nurses in Emergency Medical Services: A Pilot Study (str. 114-128)

Nikola Bajan, Marija Raguž Vinković, Kristina Kralik, Mario Vukušić, Antun Bajan, Dubravka Matijašić- Bodalec, Ana Mehičić, Krešimir Šolić
Impact of a Healthy Work Environment on Retention and Intent to Leave Among Croatian Intensive Care Nurses (str. 129-143)

Jelena Slijepčević, Slađana Režić, Adriano Friganović, Nikolina Farčić, Evanthia Georgiou
