Mathematical Communications , Vol. 31 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 02.04.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 02.04.2026.

On a conjecture of McNeil (str. 1-10)

Sela Fried
Izvorni znanstveni članak

Exploring the configurations \((12_{4}, 16_{3}\)) of Václav Metelka in a cubic structure (str. 11-16)

Vladimir Volenec, Ružica Kolar-Šuper
Izvorni znanstveni članak

Existence of three solutions to a \( p(\cdot )\)- biharmonic problem via a local mountain pass theorem (str. 17-26)

Ghasem Afrouzi, John R. Graef, A. R. Jalali
Izvorni znanstveni članak

Measure theoretical approach to almost periodicity (str. 27-42)

Marko Kostić, Halis Can Koyuncuoğlu, Daniel Velinov
Izvorni znanstveni članak

Existence and asymptotic behavior of solutions for a class of Kirchhoff-type equations on the real half-line (str. 43-59)

Ishak Kettaf, Sofiane Khoutir, Hicham Kasri
Izvorni znanstveni članak

On the dynamic of discrete-time Rayleigh-Duffing oscillators (str. 61-77)

Mehdi Fatehi Nia, Zehra Nurkanović, Najmeh Khajoei
Izvorni znanstveni članak

Notes about statistical estimation of Shannon entropy (str. 79-82)

Yu Sun
Izvorni znanstveni članak

Optimal convergence rates of wavelet estimators for a hidden density in a mixture model (str. 83-113)

Junke Kou, Dan Liang
Izvorni znanstveni članak

Gaussian lower bound and positivity of the density of stochastic delay differential equations driven by a fractional Brownian motion (str. 115-135)

Òscar Burés, Carles Rovira
Izvorni znanstveni članak

