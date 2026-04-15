Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja , Vol. 62 No. Special Issue, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.04.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 15.04.2026.

Guest Editors' Preface (str. 1-8)

Mårten Eriksson, Jelena Kuvač Kraljević
Uvodnik

Toddlers’ social skills and expressive vocabulary (str. 9-13)

Astra Schults, Tiia Tulviste
Izvorni znanstveni članak

The null effect of socio-economic status (SES) on the language and gestures of infants learning English and Polish (str. 14-19)

Caroline F. Rowland, Grzegorz Krajewski, Kerstin Meints, Magdalena Łuniewska, Magdalena Kochańska, Katie Alcock
Izvorni znanstveni članak

Sex differences in early Catalan language acquisition throught the MacArthur-Bates Communicative Cevelopment Inventories (str. 20-25)

Eva Aguilar-Mediavilla, Elisabet Serrat Sellabona, Anna Amadó Codony, Mònica Sanz-Torrent, Llorenç Andreu, Miquel Serra-Raventós
Izvorni znanstveni članak

Comparing the vocabulary of children from marginalised Roma communities and bilingual and monolingual children in Slovakia based on the short version of the Slovak CDI-II (str. 25-32)

Svetlana Kapalková, Daniela Slančová, Ivana Voláková
Izvorni znanstveni članak

Dual lexical assessment of Basque-Spanish bilinguals using the MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (str. 33-39)

Maria-José Ezeizabarrena, Iñaki Garcia Fernandez, Aroa Murciano
Izvorni znanstveni članak

Application of communication development inventories in the examination of early bimodal bilingualism (str. 40-46)

Isabel R. Rodríguez-Ortiz
Izvorni znanstveni članak

Developing a video-based adaptation of the MacArthur-Bates Communicative Development Inventory for a sign language: challenges and potential solutions (str. 47-52)

Jennifer Sander, Anique C. Schüller, Dilys Eikelboom, Anne E. Baker, Beppie Van Den Bogaerde, Caroline F. Rowland
Izvorni znanstveni članak

Galician CDI: Cross-linguistic applications and longitudinal studies with low-risk preterm children (str. 53-57)

Miguel Pérez-Pereira, Anastasiia Ogneva
Izvorni znanstveni članak

Children’s language status, not language, predicts vocabulary size: a cross-linguistic study of Croatian and Slovenian children using the CDI-III (str. 58-64)

Jelena Kuvač Kraljević, Lidija Šmit Brleković, Barbara Penko, Damjana Kogovšek
Izvorni znanstveni članak

Risk factors associated with small expressive vocabularies in Portuguese speaking toddlers (str. 65-69)

Irene Cadime, Ana Lúcia Santos, Fernanda Leopoldina Viana
Izvorni znanstveni članak

Longitudinal tracking of vocabulary development in children with neurodevelopmental and genetic disorders using Communicative Development Inventories (CDIs) (str. 70-75)

Zuzanna Laudańska, Patrice Van Der Venne, Helena Preis, Clara Hochreiter, Pauline Krieger, Steffi Sachse, Luise Poustka, Dajie Zhang, Peter B. Marschik
Pregledni rad

Children at risk for language delay: findings from the Italian MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (str. 78-84)

Alessandra Sansavini, Arianna Bello, Annalisa Guarini, Maria Cristina Caselli
Pregledni rad

Norwegian CDIs in research (str. 85-90)

Hanne Gram Simonsen, Nina Gram Garmann, Kristian Emil Kristoffersen
Pregledni rad

Finnish communicative development inventories - advances and applications (str. 91-95)

Eva Ståhlberg-Forsén, Suvi Stolt
Pregledni rad

CDI Vignettes (str. 96-162)

Skupina autora
Crtice

