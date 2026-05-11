Kemija u industriji : Časopis kemičara i kemijskih inženjera Hrvatske , Vol. 75 No. 5-6, 2026.

  • Datum izdavanja: 11.05.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 11.05.2026.

Ispitivanje kvalitete hladno prešanog sezamova ulja različitih proizvođača iz Bosne i Hercegovine (str. 255-263)

Quality Assessment of Cold-pressed Sesame Oil from Different Producers in Bosnia and Herzegovina (str. 255-263)

Amila Slijepčević, Selma Čorbo, Amir Čaušević, Munevera Begić
Izvorni znanstveni članak

Base-Catalysed Epoxidation of Cooking Oil via In Situ Peracid Formation (str. 265-272)

Bazno katalizirana epoksidacija jestivog ulja putem in situ nastajanja peroksikiselina (str. 265-272)

Norin Hafizah Rahim, Muhammad Anwar Hamizi, Arifina Febriasari, Mohd Azril Riduan, Mohammad `Aathif Addli, Mohd Jumain Jalil
Izvorni znanstveni članak

Influence of Atmospheric Stability on Air Quality in the Vicinity of Prudinec/Jakuševec Landfill (str. 273-282)

Utjecaj stabilnosti atmosfere na kvalitetu zraka u okolici odlagališta Prudinec/Jakuševec (str. 273-282)

Ivan Bešlić, Suzana Sopčić, Domagoj Mihajlović, Vedran Vađić
Izvorni znanstveni članak

Aditivna proizvodnja u kemijskom inženjerstvu. Drugi dio: procesi za metale i ostale materijale. (str. 283-293)

Additive Manufacturing in Chemical Engineering. Part Two: Processes for Metals and Other Materials. (str. 283-293)

Domagoj Vrsaljko, Marijan-Pere Marković, Ivan Karlo Cingesar, Filip Car
Pregledni rad

Calix[4]arene for the Extraction of Heavy Metal Contaminants (str. 295-300)

Kaliks[4]aren za ekstrakciju teških metala (str. 295-300)

Juhi B. Upadhyay, Hitesh M. Parekh
Pregledni rad

Uvid u primjenska ograničenja halogenhidrin-dehalogenaza kroz kinetička istraživanja (str. 301-308)

Insights into Application Limitations of Halohydrin Dehalogenases through Kinetic Studies (str. 301-308)

Nevena Milčić, Martina Sudar, Maja Majerić Elenkov, Zvjezdana Findrik Blažević
Pregledni rad

Skupovi i događaji:
Međunarodni skup “XVI. susret mladih kemijskih inženjera”, 19. i 20. veljače 2026., Zagreb (str. 309-313)

Anita Šalić, Elizabeta Forjan, Renata Vičević
Sažetak sa skupa

Skupovi i događaji:
Okrugli stol Hrvatske mreže za inovacijsku politiku: “Izazovi promjena u EU kohezijskoj politici i evaluacija njezinih učinaka” (str. 314-314)

Zoran Aralica, Jadranka Švarc
Sažetak sa skupa

Skupovi i događaji:
Studenti SUZG FKIT-a na kongresu SANITAS 2026 (str. 315-315)

Marija Vuković Domanovac
Sažetak sa skupa

Skupovi i događaji:
Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije na V. MUZZA tjednu znanosti (str. 316-318)

Marija Vuković Domanovac
Sažetak sa skupa

Skupovi i događaji:
Dan otvorenih vrata Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 2026 – kemijski i kemijsko-inženjerski laboratoriji na dlanu (str. 319-322)

Danijela Ašperger
Sažetak sa skupa

Skupovi i događaji:
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije ENERGIJOM osvaja Festival znanosti 2026. (str. 323-325)

Danijela Ašperger
Sažetak sa skupa

Novosti:
Redovita godišnja Skupština HDKI-ja 2026. – izvještaj (str. 326-341)


Vijest

Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Mali pokusi, velika otkrića: nova lica STEM radionica (str. 342-345)

Dajana Kučić Grgić
Vijest

Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Obavijest o dobivenom projektu – STEM budućnost počinje sada: Projekt “Znanje + Kreativnost = STEM Inspiracija” dobio potporu Europskog socijalnog fonda plus! (str. 346-346)


Ostalo

Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Javni poziv za iskaz interesa u sklopu projekta “Znanje + Kreativnost = STEM Inspiracija” (str. 347-347)


Ostalo

Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Kalendar događanja svibanj 2026. (“Znanje + Kreativnost = STEM Inspiracija”) (str. 348-348)


Ostalo

Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Kalendar događanja lipanj 2026. (“Znanje + Kreativnost = STEM Inspiracija”) (str. 349-349)


Ostalo

Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Stručni skup “Inovacije u STEM-u: Ključevi napretka kroz zelenu tranziciju i digitalizaciju" – poziv i program (str. 350-352)


Vijest

Osvrti:
Od otpada do kompostabilne ambalaže: kako smo biomasi dali novi “život” – rezultati projekta BioPHA-ComFPack (NPOO.C3.2.R3-Il.04.0059) (str. 353-354)

Dajana Kučić Grgić
Esej

Osvrti:
Radionica “Na pragu završetka: kompostabilna ambalaža iz otpadne biomase – stanje, perspektive i potreba za daljnjim istraživanjima" – poziv i program (str. 355-356)


Vijest

