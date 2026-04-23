Pomorstvo , Vol. 40 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 23.04.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 23.04.2026.

CFD Analysis of a Stern Flap Effect on the Hydrodynamics of a Catamaran Ship (str. 165-176)

Ahmad Firdhaus, Samuel ., Muhammad Luqman Hakim, Ocid Mursid, Julian Raditya Putra
Izvorni znanstveni članak

Optimizing Waste Heat Recovery in Marine Power Plants (str. 177-188)

Kombo Theophilus-johnson, Goodnews Ogboada Jaja, Azubuike John Chuku
Izvorni znanstveni članak

Corrosion of additively manufactured steel – A Review (str. 189-207)

Benjamin Mihaljec, Marko Kopić
Pregledni rad

Recommendations for the Development of a Legal Framework for Remote Piloting (str. 208-219)

Goran Vojković, Melita Milenković, Lea Vojković, Toni Meštrović
Izvorni znanstveni članak

Mapping the Maritime Economy: A Thematic Analysis of Research Trends and Emerging Directions (str. 220-237)

Dragan Cisic, Saša Drezgić, Saša Čegar
Pregledni rad

Game Theory Applications in Port Management – A Literature Review (str. 238-252)

Ivana Vukićević Biševac, Ivana Jovanović
Pregledni rad

Effects of Long-term Seawater Ageing on the Mechanical Properties of FFRP (str. 253-263)

Aleksandar Banjanin, Goran Vizentin
Izvorni znanstveni članak

Optimization of Cleaning Blades for Underwater Biofouling Removal Robots (str. 264-279)

Xiaochang Shi, Changsheng Yang, Wenbin Ma
Izvorni znanstveni članak

TRIZ – Driven Design of Inspection ROVs for Offshore Oil andGas Infrastructure (str. 280-293)

Pavel Shcherban
Izvorni znanstveni članak

A COM-B Perspective on Integrating Sustainability into Maritime Education (str. 294-302)

Tutku Eker İşcioğlu, Mustafa Taner Albayrak, Hüseyin Gençer, NICOLETA ACOMI, GHEORGHE SURUGIU, MLADEN JARDAS, SANJIN VALCIC
Pregledni rad

