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Management : Journal of Contemporary Management Issues , Vol. 31 No. Special Issue, 2026.

  • Datum izdavanja: 01.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 29.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Public perceptions and acceptance of electric buses among urban residents in Poland (str. 1-21)

Aleksander Jagiełło, Marcin Wołek
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 278kb
Trust, risk, dissonance, and purchase intentions in e-commerce: retailer-related issues in the eyes of consumers (str. 23-40)

Anna Maria Nikodemska-Wołowik, Magdalena Jażdżewska-Gutta
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 292kb
Business marketing practices and coping mechanisms: the context of consumer online misbehaviour (str. 41-55)

Ivana Kursan Milaković, Ivana Mamić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 205kb
Industry 5.0 and its role in advancing ESG and SDG principles: a systematic literature review (str. 57-74)

Lucie Rottenbornová, Petra Taušl Procházková
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 401kb
Exploring the potential of AI implementation in business and management education (str. 75-87)

Eva Jelínková, Marta Nosková, Lucie Rottenbornová
Prethodno priopćenje

engleski pdf 253kb
Empathy and its influence on knowledge sharing behaviour among employees (str. 89-105)

Nawdeep Puranik, Ales Pustovrh
Prethodno priopćenje

engleski pdf 322kb

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