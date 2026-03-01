Management : Journal of Contemporary Management Issues , Vol. 31 No. Special Issue, 2026.
- Datum izdavanja: 01.03.2026.
- Objavljen na Hrčku: 29.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Aleksander Jagiełło, Marcin Wołek
Izvorni znanstveni članak
Anna Maria Nikodemska-Wołowik, Magdalena Jażdżewska-Gutta
Izvorni znanstveni članak
Ivana Kursan Milaković, Ivana Mamić
Prethodno priopćenje
Lucie Rottenbornová, Petra Taušl Procházková
Izvorni znanstveni članak
Eva Jelínková, Marta Nosková, Lucie Rottenbornová
Prethodno priopćenje
Nawdeep Puranik, Ales Pustovrh
Prethodno priopćenje
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