Vjesnik bibliotekara Hrvatske , Vol. 69 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 27.04.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 30.04.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Predmetno kazalo (str. VII-VIII)

Kristina Feldvari
Kazalo

Uvodna riječ (str. IX-XIII)

Tatjana Aparac-Jelušić
Uvodnik

Korisnički usmjeren pristup razvoju zbirki: istraživanje korisničkog iskustva i prijedlog dizajnerskih rješenja u Narodnoj knjižnici „Petar Preradović“, Bjelovar (str. 1-36)

Ana Peranić, Ana Kraljić, Paula Manjkas
Izvorni znanstveni članak

Održive narodne knjižnice u Hrvatskoj: reaktivni i proaktivni pristupi održivosti (str. 37-69)

Daniela Angelina Jelinčić, Maja Pranić
Izvorni znanstveni članak

Analiza digitalnog oglašavanja: studija slučaja Gradske knjižnice Slavonski Brod (str. 71-96)

Iva Buljubašić, Marija Šain, Matea Žilić
Izvorni znanstveni članak

Korištenje instagrama u promociji pismenosti u hrvatskim gimnazijama (str. 97-122)

Alta Pavin Banović, Mihaela Banek Zorica, Hrvoje Mesić
Izvorni znanstveni članak

Visokoškolske knjižnice i knjižnična anksioznost studenata (str. 123-139)

Zorica Antulov
Pregledni rad

Od informacija do društvene odgovornosti: transformacija akademskih knjižnica u kontekstu ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda (SDG) (str. 141-166)

Branka Marijanović, Ana Marić Turkalj
Pregledni rad

Autorskopravna pismenost u studijskim programima informacijskih znanosti u Hrvatskoj: izazovi i perspektive razvoja (str. 167-185)

Maja Jadrešin
Prethodno priopćenje

Rad u automatiziranoj središnjoj knjižnici Gradske knjižnice Rijeka: ispitivanje očekivanja, kompetencija i radne učinkovitosti knjižničara (str. 187-205)

Jelena Stipetić Šušak, Niko Cvjetković
Prethodno priopćenje

Od istraživanja potreba do modela edukacije: umjetna inteligencija u školskim knjižnicama (str. 207-231)

Tanja Kolar Janković, Josip Strija
Prethodno priopćenje

Novi model otkupa Ministarstva kulture i medija u razdoblju 2023. – 2025.: studija slučaja Knjižnica grada Zagreba (str. 233-261)

Jasmina Kenda, Kristina Krpan, Marija Žurić
Prethodno priopćenje

Bibliografska obrada članaka u serijskim publikacijama kao podrška studentima u pretraživanju (str. 263-282)

Željka Turk Joksimović, Maja Sever Pavić
Stručni rad

Potrubi za knjigu – realizacija inkluzivnog EU-projekta i osnivanje bibliobusne službe Virovitičko-podravske županije (str. 283-304)

Robert Fritz, Mirjana Kotromanović
Stručni rad

Programi poticanja čitanja u Knjižnici Voltino (str. 305-322)

Jasminka Kurt, Marija Juranko Ladavac
Stručni rad

Pozicioniranje knjižnice u virtualnom svijetu društvene mreže Facebook: pet godina Facebook stranice KGZ – Knjižnica Gajnice (str. 323-345)

Zvjezdana Balić, Morena Livaković Ivanović, Lucija Lokin
Stručni rad

Johannsen, Carl Gustav. Staff-less libraries: innovative staff design. Cambridge; Kidlington: Chandos Publishing, 2023. (str. 347-349)

Jelena Stipetić Šušak
Recenzija, prikaz

Serving the underserved: strategies for inclusive community engagement. Edited by Catherine Bomhold; Afterword by Nicole A. Cooke and Aisha Johnson. Chicago: Neal-Schuman, 2025. (str. 350-353)

Maela Rakočević Uvodić
Recenzija, prikaz

Emily j. M. Knox. Foundations of intellectual freedom. Chicago: ALA Neal- Schuman, 2023. (str. 354-355)

Annemari Štimac
Recenzija, prikaz

Katulić, A.; Katulić, T.; Hebrang Grgić, I. Informacijska privatnost u knjižnicama. Zagreb: Ljevak, 2025. (str. 356-358)

Annemari Štimac
Recenzija, prikaz

Ma, L. The Scholarly communication handbook: from research dissemination to societal impact. London: Facet Publishing, 2023. (str. 359-362)

Lana Krišto Lončarić
Recenzija, prikaz

Handbook of trends and innovations concerning library and information science: a multidisciplinary approach. Edited by Barbara Jane Holland. Berlin; Boston, De Gruyter Saur, 2025. (str. 363-365)

Ana Šafran Modrić
Recenzija, prikaz

Michael Hanegan and Chris Rosser. Generative AI and libraries: claiming our place in the center of a shared future. Chicago: ALA editions, 2025. (str. 366-368)

Aleksandra Cvitković
Recenzija, prikaz

Library catalogues as data: research, practice and usage. Edited by Paul Gooding, Melissa Terras and Sarah Ames. London: Facet Publishing, 2025. (str. 369-373)

Željka Turk Joksimović
Recenzija, prikaz

