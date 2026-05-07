Marsonia: časopis za društvena i humanistička istraživanja , Vol. 4 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 07.05.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 07.05.2026.

Predgovor (str. 7-7)

Tihomir Vidranski
Uvodnik

OD KASNE ADOLESCENCIJE DO ODRASLOSTI U NASTAJANJU: SIMPTOMI POREMEĆAJA HRANJENJA I VALIDACIJA SKRAĆENE VERZIJE EAT-26 NA HRVATSKOM UZORKU ŽENA (str. 9-22)

Divna Blažev
Izvorni znanstveni članak

CRTE LIČNOSTI ANTAGONISTIČKE TRIJADE KAO ODREDNICE PSIHOLOŠKOG I DIGITALNOG PARTNERSKOG NASILJA (str. 23-44)

Bojana Dinić, Jelena Jamedžija
Izvorni znanstveni članak

PERSPEKTIVA UČITELJA O ZNAČAJKAMA UČINKOVITE POČETNE NASTAVE MATEMATIKE (str. 45-59)

Sanela Mužar Horvat, Antonela Rujek
Prethodno priopćenje

RETORIČKA ANALIZA TELEVIZIJSKOG SUČELJAVANJA ZORANA MILANOVIĆA I DRAGANA PRIMORCA U DRUGOM KRUGU PREDSJEDNIČKIH IZBORA 2025. (str. 61-77)

Daria Srebrić, Krešimir Dabo
Prethodno priopćenje

EKONOMSKA DIMENZIJA KIBERNETIČKE OTPORNOSTI: PREGLED UTJECAJA DIREKTIVE NIS2 NA INVESTICIJSKE STRATEGIJE I TRŽIŠNU DINAMIKU (str. 79-85)

Mirko Cobović
Pregledni rad

ANALIZA DIGITALNIH APLIKACIJA U KONTEKSTU RAZVOJA KOMPETENCIJA DJECE PREDŠKOLSKE I RANE ŠKOLSKE DOBI (str. 87-104)

Zrinka Fišer, Ivona Janić, Katarina Mitrović
Pregledni rad

ČIMBENICI PROMJENA VRHOVNOG MENADŽMENTA U POSLOVNIM SUSTAVIMA (str. 105-109)

Mihović Gašić, Ivana Matanović, Matej Galić
Stručni rad

