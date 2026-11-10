Croatica Chemica Acta , Vol. 99 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 10.11.2026.
- Objavljen na Hrčku: 10.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Ostalo
Kazalo
Ostalo
Ostalo
Ivana Mikulandra, Iva Habinovec, Tomislav Jednačak, Predrag Novak
Pregledni rad
Vida Petrušić, Darko Preiner, Ana Jeromel, Jerko Štambuk, Ivana Tomaz
Izvorni znanstveni članak
Nadjia Hammoutene, Boualem Bourahla
Izvorni znanstveni članak
Ita Hajdin, Romana Pajkert, Antonija Mravak, Jianlin Han, Gerd-Volker Röschenthaler
Izvorni znanstveni članak
Kinkar Chandra Das, Jayanta Bera
Izvorni znanstveni članak
Igor Zivkovic, Melody Skulac, Ita Gruic-Sovulj
Izvorni znanstveni članak
Zoran Glasovac, Borislav Kovačević, Davor Margetić
Izvorni znanstveni članak
Karen Canseco-Sandoval, Clara Hilda Rios-Reyes, Luis Humberto Mendoza-Huizar
Izvorni znanstveni članak
Sunil Padavi, Rajendra Patil, Jagdish Chavan, Sudhakar Ujgare, Anil Beldar
Izvorni znanstveni članak
Nikili K. Zhimo, Neilanuo Huozha, Daniel Kibami
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 2.294 *