 Skoči na glavni sadržaj

Croatica Chemica Acta , Vol. 99 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 10.11.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 10.11.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Introduction (str. I-II)


Ostalo

engleski pdf 1076kb
Table of Contents (str. III-V)


Kazalo

engleski pdf 14145kb
Conclusion (str. VII-VII)


Ostalo

engleski pdf 581kb
Cover Page (str. VIII-VIII)


Ostalo

engleski pdf 1936kb
Macrolide Structure, Bioactivity and Interactions: a Review (str. 105-123)

Ivana Mikulandra, Iva Habinovec, Tomislav Jednačak, Predrag Novak
Pregledni rad

engleski pdf 9797kb
Systematic Optimization of Micro-flow LC–QTOF Conditions for Data-Dependent Peptide Analysis (str. 125-136)

Vida Petrušić, Darko Preiner, Ana Jeromel, Jerko Štambuk, Ivana Tomaz
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 7104kb
Mechanical Activation of Carboreduction Pathways in MoO3 Powders (str. 137-146)

Nadjia Hammoutene, Boualem Bourahla
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5891kb
Exploiting the Reactivity of 2-Diazo-1,1,3,3,3-Pentafluoropropyl Phosphonate in [2,3]-Sigmatropic Rearrangement Reactions (str. 147-153)

Ita Hajdin, Romana Pajkert, Antonija Mravak, Jianlin Han, Gerd-Volker Röschenthaler
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5542kb
Resolving Open Problems on the Hyper-Zagreb Index and its Chemical Applications (str. 155-163)

Kinkar Chandra Das, Jayanta Bera
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3773kb
Catalytic and Accessory Domains Jointly Ensure the Functional Fold of Isoleucyl-tRNA Synthetase (str. 165-174)

Igor Zivkovic, Melody Skulac, Ita Gruic-Sovulj
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 8225kb
DFT Approach to the Gibbs Energy of Hydride Anion in Acetonitrile by Modelling Hydricities (str. 175-183)

Zoran Glasovac, Borislav Kovačević, Davor Margetić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3661kb
Reactivity and Intramolecular Interactions in Linalool: A Computational Study Using Reactivity Descriptors, NCI, NBO, and QTAIM Analyses (str. 185-194)

Karen Canseco-Sandoval, Clara Hilda Rios-Reyes, Luis Humberto Mendoza-Huizar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3916kb
Nano-catalyzed Synthetic Methods for Benzimidazoles (str. 195-214)

Sunil Padavi, Rajendra Patil, Jagdish Chavan, Sudhakar Ujgare, Anil Beldar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1282kb
Influence of Activation Chemistry on Surface Characteristics and Pb2+ Adsorption by Chayote-Derived Activated Carbon (str. 215-229)

Nikili K. Zhimo, Neilanuo Huozha, Daniel Kibami
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3760kb

Posjeta: 2.294 *