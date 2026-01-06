Croatian Journal of Fisheries : Ribarstvo , Vol. 84 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 01.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 26.05.2026.

PRAĆENJE MIKROBNE PREVALENCIJE U UZGOJENIM VRSTAMA PASTRVI IZ RIBOGOILIŠTA NA KOSOVU (str. 61-70)

MONITORING THE MICROBIAL PREVALENCE IN FARMED TROUT SPECIES FROM AN AQUACULTURE FACILITY IN KOSOVO (str. 61-70)

Kujtim Uka, Besart Jashari, Jehona Haradinaj-Zharku, Vlora Gashi, Xhavit Merovci, Haki Bytyqi, Dijana Blazhekovikj – Dimovska
Izvorni znanstveni članak

Proizvodni učinak i ekonomski aspekti uzgoja mangrovih rakova (Scylla spp.) u vertikalnim RAS kutijama za rakove s primjenom biljnih ekstrakta (str. 71-82)

Production performance and economic aspects of soft-shell crab Scylla spp. culture in RAS vertical crab boxes with herbal applications (str. 71-82)

Irzal Effendi, Brandon Mustafa Hidayat, Silfiya Ika Widya Rista, Yola Perbia Br. Purba, Yani Hadiroseyani, Apriana Vinasyiam, Iis Diatin, Belinda Astari
Izvorni znanstveni članak

ULOGA GUSTOĆE MANGROVA U ZADRŽAVANJU MORSKOG OTPADA NA OBALI BAROS, YOGYAKARTA, INDONEZIJA (str. 83-90)

THE ROLE OF MANGROVE DENSITY IN MARINE DEBRIS TRAPPING: A CASE STUDY OF BAROS COAST, YOGYAKARTA, INDONESIA (str. 83-90)

Sulistiowati Sulistiowati, Ratih Ida Adharini, Endah Prihatiningtyastuti, Hidayah Manan
Izvorni znanstveni članak

NOVI PODACI O RASPROSTRANJENOSTI ENDEMSKE MAROKANSKE RIBLJE VRSTE Salariopsis atlantica (Doadrio, Perea & Yahyaoui, 2011) (str. 91-98)

NEW DISTRIBUTIONAL RECORDS OF THE ENDEMIC MOROCCAN BLENNY Salariopsis atlantica (Doadrio, Perea & Yahyaoui, 2011) (str. 91-98)

Soufyane El Caidi, Abdelkhaleq Fouzi Taybi, Youness Mabrouki
Izvorni znanstveni članak

PLUTAJUĆE MREŽE KAO ALAT ZA POSTIZANJE CILJEVA UPRAVLJANJA RIBAMA I OČUVANJA U DONJEM TOKU DUNAVA (str. 99-106)

DRIFTING NETS AS A TOOL TO ACHIEVE FISH MANAGEMENT AND CONSERVATION PURPOSES IN THE LOWER DANUBE RIVER (str. 99-106)

Apostolou Apostolos, Velkov Boris
Izvorni znanstveni članak

