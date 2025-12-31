International Journal of Contemporary Business and Entrepreneurship , Vol. VI No. 1, 2025.
- Datum izdavanja: 31.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 07.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Aristidis Bitzenis, Nikos Koutsoupias, Marios Nosios
Izvorni znanstveni članak
Dajana Barbić, Maja Daraboš Longin, Fran Jarnjak
Prethodno priopćenje
Izabela Adamičková, Peter Bielik, Natália Turčeková
Recenzija, prikaz
Achalu Teshome, Mohammed Arshad, Berhanu Borj
Izvorni znanstveni članak
Dominik Salat, Petra Krejčí
Recenzija, prikaz
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