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International Journal of Contemporary Business and Entrepreneurship , Vol. VI No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 07.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Informal labor and household self-consumption in Greece: A systematic review and empirical analysis (str. 1-21)

Aristidis Bitzenis, Nikos Koutsoupias, Marios Nosios
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 348kb
Strategic and managerial implications of tax literacy differences among population groups: Case of Croatia (str. 22-32)

Dajana Barbić, Maja Daraboš Longin, Fran Jarnjak
Prethodno priopćenje

engleski pdf 232kb
Innovation Digital Transformation: Challenges, Opportunities, and Inspirations for the Business Environment in Slovakia (str. 33-49)

Izabela Adamičková, Peter Bielik, Natália Turčeková
Recenzija, prikaz

engleski pdf 608kb
The effect of mobile banking services on banking performance with the mediating role of customer intention: A case of selected commercial banks in Borena, Southern Ethiopia (str. 50-62)

Achalu Teshome, Mohammed Arshad, Berhanu Borj
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 178kb
Psychological capital in conditions of entrepreneurship: Do we really need this capital? (str. 63-93)

Dominik Salat, Petra Krejčí
Recenzija, prikaz

engleski pdf 1587kb

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