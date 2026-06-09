Food Technology and Biotechnology , Vol. 64 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 09.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 24.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Iva Grabarić Andonovski, Zrinka Pongrac Habdija, Božidar Šantek
Uvodnik
Sunee Jungtheerapanich, Kraireuk Ngowsuwan, Sumaporn Kasemsumran
Izvorni znanstveni članak
Rafael Souza Cruz, Giovana Matias do Prado, Paulo Henrique Machado de Sousa, Nágila Maria Pontes Silva Ricardo, Débora Hellen Almeida de Brito, Francisco Ernani Alves Magalhães, Jéssica Azevedo Furtado, Larissa Morais Ribeiro da Silva
Izvorni znanstveni članak
Fabiele Bernardi, Felipe Matarazzo Suplicy, Robson Ventura de Souza, Luiza Tiemi Morikawa Shiose, Marilia Miotto, Giustino Tribuzi
Izvorni znanstveni članak
Berkay Berk, Şelale Öncü Glaue, Sevcan Ünlütürk
Izvorni znanstveni članak
Hoda Malekitabrizi, Mehran Aalami
Izvorni znanstveni članak
Veronica Mantovani, Federica Capitani, Francesca Maccari, Fabio Galeotti, Nicola Volpi
Prethodno priopćenje
Malek Ben Zid, Nesrine Rokbeni, Nouha M’hiri, Moncef Chouaibi, Nahla Zghonda, Nourhene Boudhrioua
Izvorni znanstveni članak
Nguyen Cao Cuong, Bir Bahadur Thapa, Ngoc Hieu Nguyen, Tran Thanh Quynh Anh, Pham Hoang Son Hung, Peter Vandamme, Do Thi Bich Thuy
Izvorni znanstveni članak
Marta Kiš, Jasenka Gajdoš Kljusurić, Nevijo Zdolec
Izvorni znanstveni članak
James Blee, Peter O’Hara, Thomas Smyth, Owen Kenny
Kratko priopćenje
Guilherme Cardoso de Almeida, Larissa Karla de Jesus, Giselle Pereira Cardoso, Caique Menezes de Abreu, Raquel Guidetti Vendruscolo, Larissa de Oliveira Ferreira-Rocha
Izvorni znanstveni članak
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