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Food Technology and Biotechnology , Vol. 64 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 09.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 24.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Raising Quality in Diamond Open Access (str. 138-139)

Iva Grabarić Andonovski, Zrinka Pongrac Habdija, Božidar Šantek
Uvodnik

engleski pdf 110kb
Near-Infrared Spectroscopy for Rapid Determination of Physicochemical Properties of Fermented Fish Sauce (‘Nam Pla-Ra’) (str. 140-148)

engleski pdf 2721kb
Brzo određivanje fizikalno-kemijskih svojstava fermentiranog ribljeg umaka („nam pla-ra“) pomoću spektroskopije u bliskom infracrvenom području (str. 140-148)

Sunee Jungtheerapanich, Kraireuk Ngowsuwan, Sumaporn Kasemsumran
Izvorni znanstveni članak

Bacterial Cellulose Powder from Tropical Fruit Byproducts: Characterization and Application in Smoothies (str. 149-161)

engleski pdf 1070kb
Karakterizacija bakterijske celuloze u prahu dobivene iz nusproizvoda tropskog voća i njezina primjena u kašastim sokovima (engl. smoothie) (str. 149-161)

Rafael Souza Cruz, Giovana Matias do Prado, Paulo Henrique Machado de Sousa, Nágila Maria Pontes Silva Ricardo, Débora Hellen Almeida de Brito, Francisco Ernani Alves Magalhães, Jéssica Azevedo Furtado, Larissa Morais Ribeiro da Silva
Izvorni znanstveni članak

Preservation of Raw Crassostrea gigas Oyster Meat: Effects of Weak Organic Acid Marination on Physicochemical, Microbiological and Sensory Properties (str. 162-173)

engleski pdf 2735kb
Utjecaj mariniranja u slabim organskim kiselinama na fizikalno-kemijska, mikrobiološka i senzorska svojstva te produljenje trajnosti sirovog mesa kamenice Crassostrea gigas (str. 162-173)

Fabiele Bernardi, Felipe Matarazzo Suplicy, Robson Ventura de Souza, Luiza Tiemi Morikawa Shiose, Marilia Miotto, Giustino Tribuzi
Izvorni znanstveni članak

Impact of Egg Components on Model Pasta Dough Rheology, Microstructure, and Mechanical Dough Rolling Energy (str. 174-185)

engleski pdf 6868kb
Utjecaj dodatka jaja na reološka svojstva, mikrostrukturu i potrebnu energiju mehaničkog valjanja tijesta za tjesteninu (str. 174-185)

Berkay Berk, Şelale Öncü Glaue, Sevcan Ünlütürk
Izvorni znanstveni članak

Effect of Pumpkin Seed Protein Concentrate and Xanthan Gum on the Properties of Gluten-Free Frozen Batter and the Resulting Cake (str. 186-195)

engleski pdf 2624kb
Utjecaj koncentrata proteina bučinih sjemenki i ksantanske gume na svojstva zamrznutog bezglutenskog tijesta te dobivenog kolača (str. 186-195)

Hoda Malekitabrizi, Mehran Aalami
Izvorni znanstveni članak

Development and Analytical Evaluation of a Microarray Assay for Quantitative Determination of Human Blood IgG Reactive to Food Antigens in the Italian Population (str. 196-204)

engleski pdf 471kb
Razvoj i analitička procjena DNA-mikročipova za kvantitativno određivanje humanog imunoglobina G u krvi talijanske populacije kao protutijela za prehrambene antigene (str. 196-204)

Veronica Mantovani, Federica Capitani, Francesca Maccari, Fabio Galeotti, Nicola Volpi
Prethodno priopćenje

Date Fruits and Their Products for Almond Beverage Fortification: Assessment of Beverages and Resulting Residues (str. 205-221)

engleski pdf 2514kb
Obogaćivanje napitaka od badema plodovima datulje i proizvodima od datulja: ispitivanje svojstava napitaka i ostataka plodova (str. 205-221)

Malek Ben Zid, Nesrine Rokbeni, Nouha M’hiri, Moncef Chouaibi, Nahla Zghonda, Nourhene Boudhrioua
Izvorni znanstveni članak

Development of Gamma-Aminobutyric Acid (GABA)-Rich and Probiotic-Fermented Soymilk Using Lactiplantibacillus plantarum W12 as a Starter Culture (str. 222-236)

engleski pdf 2394kb
Razvoj fermentiranog napitka od soje bogatog gama-aminomaslačnom kiselinom (GABA) i probioticima s pomoću bakterije Lactiplantibacillus plantarum W12 kao starter kulture (str. 222-236)

Nguyen Cao Cuong, Bir Bahadur Thapa, Ngoc Hieu Nguyen, Tran Thanh Quynh Anh, Pham Hoang Son Hung, Peter Vandamme, Do Thi Bich Thuy
Izvorni znanstveni članak

Organic Acid Meat Decontamination: Optimising Application Parameters to Reduce the Microbial Load of Yersinia enterocolitica 4/O:3 on Pork (str. 237-246)

engleski pdf 635kb
Dekontaminacija mesa organskim kiselinama: optimalni uvjeti za smanjenje mikrobnog opterećenja svinjskog mesa bakterijom Yersinia enterocolitica 4/O:3 (str. 237-246)

Marta Kiš, Jasenka Gajdoš Kljusurić, Nevijo Zdolec
Izvorni znanstveni članak

Ethyl Acetate Extracts of Edible Mushroom Species Enhance β-Lactam Activity Against an MRSA Isolate in vitro (str. 247-255)

engleski pdf 877kb
Ekstrakti jestivih vrsta gljiva u etil-acetatu pojačavaju djelovanje β-laktamskih antibiotika na izolate MRSA in vitro (str. 247-255)

James Blee, Peter O’Hara, Thomas Smyth, Owen Kenny
Kratko priopćenje

Impact of Bock Beer Marination on the Physicochemical, Functional and Technological Properties of Minas Artisanal Authorial Cheese (str. 256-268)

engleski pdf 437kb
Utjecaj mariniranja u Bock pivu na fizikalno-kemijska, funkcionalna i tehnološka svojstva autorskog tradicionalnog sira Minas (str. 256-268)

Guilherme Cardoso de Almeida, Larissa Karla de Jesus, Giselle Pereira Cardoso, Caique Menezes de Abreu, Raquel Guidetti Vendruscolo, Larissa de Oliveira Ferreira-Rocha
Izvorni znanstveni članak

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