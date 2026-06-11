Acta clinica Croatica , Vol. 65. No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 11.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 11.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Zaim Jatić, Marnela Palameta, Elvira Hasanović, Subhija Prasko, Katmerka Cerić, Zinaida Hajrić, Aziz Šukalo, Jasna Džananović Jaganjac, Amna Tanović Avdić, Meliha Mehić, Merita Tirić Čampara, Amira Skopljak, Almasa Jandrić, Una Glamočlija
Izvorni znanstveni članak
Lara Menhart, Ivan Verdenik, Ana Polona Mivšek
Izvorni znanstveni članak
Igor Karnjuš, Robert Hajdinjak, Aljaž Božič
Izvorni znanstveni članak
Slavica Potočki, Nikolina Bašić Jukić, Zrinka Šakić, Armin Atić
Izvorni znanstveni članak
Zoran Damnjanović, Nemanja Stepanović, Ivana Damnjanović, Slobodan Tanasković, Nikola Ilić, Predrag Gajin, Miloš Sladojević
Izvorni znanstveni članak
Tomislav Kuliš, Toni Kelava, Toni Zekulić, Luka Penezić, Jerko Anđelić, Tomislav Sambolić, Željko Kaštelan
Izvorni znanstveni članak
Jasmina Marić Brozić, Davor Kust, Alma Demirović, Željko Soldić, Jasna Radić, Marin Šunjić, Andrea Burić, Ana Fröbe
Izvorni znanstveni članak
Nezihe Otay Lule, Zekiye Ipek Katirci Kirmaci, Yasemin Ekmekyapar Firat, Ayse Munife Neyal
Izvorni znanstveni članak
Hana Matijaca, Klara Brčić, Klara Grgorinić, Ivan Krečak, Petar Gaćina
Izvorni znanstveni članak
Dragica Pavlović, Mario Štefanić, Mirjana Suver Stević, Saška Marzi, Justinija Steiner, Andreja Majić, Marta Pavlović, Martina Mihalj, Stana Tokić
Izvorni znanstveni članak
Valentina Ješić, Tihana Magdić Turković, Marinko Vučić
Izvorni znanstveni članak
Željko Djaković, Vedran Cesarec
Izvorni znanstveni članak
Miao Zhang, Huanling Wang, Yanjie Li, Fei Du, Peipei Yan, Ruiyang Chen, Chenlu Liu
Izvorni znanstveni članak
Mateja Bošković, Tea Miklaušić Šimleša, Iris Zavoreo, Petra Magdalena Kes, Nina Rotim, Vanja Bašić Kes
Pregledni rad
Nishant Goutam, Alka Sharma, Shavinder Kumari, Simran Rana, Gaurav Joshi, Neeraj Joshi
Pregledni rad
Ivan Neretljak, Hrvoje Smojver, Mario Jurinčić, Mario Sučić
Recenzija, Prikaz slučaja
Sandra Doko Barišić, Marija Pastorčić Grgić, Mirta Zekan Vučetić, Tiha Vučemilo, Dubravka Krleža Supić
Recenzija, Prikaz slučaja
Matej Knežević, Ivan Franin, Borislav Spajić, Igor Tomašković, Igor Grubišić, Jure Murgić, Boris Ružić, Monika Ulamec
Recenzija, Prikaz slučaja
Bojan Mitrović, Milan Obradović, Esma R. Isenović, Zoran Gluvić, Milena Lacković, Sandra Pekić Djurdjević, Milan Petakov
Recenzija, Prikaz slučaja
Silvija Canecki-Varžić, Ines Bilić-Ćurčić, Ivana Prpić-Križevac, Gorana Mirošević, Dubravka Jurišić-Eržen, Tina Tićinović-Kurir, Mladen Krnić, Tamara Turk Wensween, Mateja Strinović Morić, Domagoj Gajski, Danijela Fabris Vitković, Marina Gradišer, Miro Bakula
Ostalo
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