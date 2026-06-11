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Acta clinica Croatica , Vol. 65. No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 11.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 11.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

The Deterioration of Different Cognitive Domains in Relation to Alzheimer’s Disease Severity: A Cross-Sectional Study (str. 223-233)

engleski pdf 760kb
Pogoršanje različitih kognitivnih domena ovisno o težini Alzheimerove bolesti: presječno istraživanje (str. 234-234)

Zaim Jatić, Marnela Palameta, Elvira Hasanović, Subhija Prasko, Katmerka Cerić, Zinaida Hajrić, Aziz Šukalo, Jasna Džananović Jaganjac, Amna Tanović Avdić, Meliha Mehić, Merita Tirić Čampara, Amira Skopljak, Almasa Jandrić, Una Glamočlija
Izvorni znanstveni članak

Pregnancy and Childbirth Over the Age of 40: A Prospective Cohort Study (str. 235-243)

engleski pdf 465kb
Trudnoća i rađanje nakon 40. godine: prospektivno kohortno istraživanje (str. 244-244)

Lara Menhart, Ivan Verdenik, Ana Polona Mivšek
Izvorni znanstveni članak

Chest Injuries Associated With Manual Chest Compressions in Adult Patients Who Have Suffered Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Retrospective Study (str. 245-254)

engleski pdf 724kb
Ozljede prsnog koša povezane s ručnim kompresijama prsnog koša kod odraslih bolesnika koji su doživjeli izvanbolnički srčani zastoj: retrospektivna studija (str. 255-255)

Igor Karnjuš, Robert Hajdinjak, Aljaž Božič
Izvorni znanstveni članak

Sphingolipids in Health and Disease (str. 256-270)

engleski pdf 565kb
Sfingolipidi u zdravlju i bolesti (str. 270-270)

Slavica Potočki, Nikolina Bašić Jukić, Zrinka Šakić, Armin Atić
Izvorni znanstveni članak

The Influence of Individual Factors on Adherence to Treatment in Patients With Peripheral Arterial Disease (str. 271-278)

engleski pdf 445kb
Utjecaj individualnih čimbenika na pridržavanje terapije kod bolesnika s perifernom arterijskom bolešću (str. 278-278)

Zoran Damnjanović, Nemanja Stepanović, Ivana Damnjanović, Slobodan Tanasković, Nikola Ilić, Predrag Gajin, Miloš Sladojević
Izvorni znanstveni članak

Prostate Biopsy Results in the PSA Gray Zone: A Five-Year Retrospective Study (str. 279-288)

engleski pdf 690kb
Rezultati biopsija prostate u PSA sivoj zoni: petogodišnja retrospektivna analiza (str. 288-288)

Tomislav Kuliš, Toni Kelava, Toni Zekulić, Luka Penezić, Jerko Anđelić, Tomislav Sambolić, Željko Kaštelan
Izvorni znanstveni članak

Anal Cancer Treatment Outcomes: A Single-Center Experience (str. 289-295)

engleski pdf 494kb
Ishodi liječenja raka anusa: iskustvo jednog centra (str. 295-295)

Jasmina Marić Brozić, Davor Kust, Alma Demirović, Željko Soldić, Jasna Radić, Marin Šunjić, Andrea Burić, Ana Fröbe
Izvorni znanstveni članak

Adherence to the Mediterranean Diet and Its Association with Disability and Quality of Life in Subjects with Multiple Sclerosis: A Cross-Sectional Study (str. 296-309)

engleski pdf 506kb
Pridržavanje mediteranske prehrane i njezina povezanost s invalidnošću i kvalitetom života u osoba s multiplom sklerozom: presječna studija (str. 309-309)

Nezihe Otay Lule, Zekiye Ipek Katirci Kirmaci, Yasemin Ekmekyapar Firat, Ayse Munife Neyal
Izvorni znanstveni članak

Early Efficacy and Hypophosphatemia After Ferric Carboxymaltose Infusion Therapy in Patients With Iron Deficiency Anemia: A Single-Center Experience (str. 311-320)

engleski pdf 546kb
Rana učinkovitost i hipofosfatemija nakon terapije željezovom karboksimaltozom u bolesnika s anemijom zbog manjka željeza: iskustvo jednog centra (str. 320-320)

Hana Matijaca, Klara Brčić, Klara Grgorinić, Ivan Krečak, Petar Gaćina
Izvorni znanstveni članak

Breast Milk Pro-Inflammatory Cytokines Are Suppressed During Infant Infection and Show Heterogeneous Recovery in Convalescence (str. 321-334)

engleski pdf 863kb
Proupalni citokini u majčinom mlijeku smanjeni su tijekom infekcije dojenčeta te pokazuju neujednačen oporavak tijekom rekonvalescencije (str. 334-334)

Dragica Pavlović, Mario Štefanić, Mirjana Suver Stević, Saška Marzi, Justinija Steiner, Andreja Majić, Marta Pavlović, Martina Mihalj, Stana Tokić
Izvorni znanstveni članak

Minor Airway Interventions in Elderly Patients Undergoing ERCP With High Flow Versus Conventional Nasal Cannula Oxygen Therapy: A Randomized Controlled Trial (str. 337-348)

engleski pdf 584kb
Manje intervencije na dišnom putu u starijih bolesnika tijekom ERCP-a uz primjenu visokoprotočne u usporedbi s konvencionalnom nosnom kanilom za terapiju kisikom: randomizirano kontrolirano ispitivanje (str. 349-349)

Valentina Ješić, Tihana Magdić Turković, Marinko Vučić
Izvorni znanstveni članak

Video-Assisted Thoracoscopic Thymectomy: A Single-Center Study (str. 350-355)

engleski pdf 800kb
Video asistirana torakoskopska timektomija: jednocentrična studija (str. 355-355)

Željko Djaković, Vedran Cesarec
Izvorni znanstveni članak

Evaluation of the Efficacy of Photobiomodulation and Vitamin B12 for Burning Mouth Syndrome (str. 356-369)

engleski pdf 682kb
Procjena učinkovitosti fotobiomodulacije i vitamina B12 kod sindroma pekućih usta (str. 370-370)

Miao Zhang, Huanling Wang, Yanjie Li, Fei Du, Peipei Yan, Ruiyang Chen, Chenlu Liu
Izvorni znanstveni članak

The Role of Electroencephalography in the Evaluation of Patients With Migraine and Tension-Type Headache (str. 371-379)

engleski pdf 520kb
Uloga elektroencefalografije u dijagnostici migrenske i tenzijske glavobolje (str. 379-379)

Mateja Bošković, Tea Miklaušić Šimleša, Iris Zavoreo, Petra Magdalena Kes, Nina Rotim, Vanja Bašić Kes
Pregledni rad

Targeting Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Diabetic Kidney Disease: From Pathogenic Pathways to Therapeutic Interventions (str. 380-396)

engleski pdf 1262kb
Ciljanje mitohondrijskih reaktivnih kisikovih spojeva u dijabetičkoj bolesti bubrega: od patoloških mehanizama do terapijskih intervencija (str. 397-397)

Nishant Goutam, Alka Sharma, Shavinder Kumari, Simran Rana, Gaurav Joshi, Neeraj Joshi
Pregledni rad

Reiter’s Syndrome Following Intravesical Bacillus Calmette- ‑Guérin Immunotherapy for Bladder Carcinoma in situ (str. 398-402)

engleski pdf 518kb
Reiterov sindrom nakon intravezikalne imunoterapije pomoću Bacillus Calmette-Guérin kod bolesnika s karcinomom in situ mokraćnog mjehura (str. 402-402)

Ivan Neretljak, Hrvoje Smojver, Mario Jurinčić, Mario Sučić
Recenzija, Prikaz slučaja

Superior Vena Cava Syndrome Caused by Retrosternal Goiter: A Case Report (str. 403-408)

engleski pdf 1385kb
Sindrom gornje šuplje vene uzrokovan retrosternalnom strumom: prikaz slučaja (str. 408-408)

Sandra Doko Barišić, Marija Pastorčić Grgić, Mirta Zekan Vučetić, Tiha Vučemilo, Dubravka Krleža Supić
Recenzija, Prikaz slučaja

Synchronous Renal, Urinary Bladder, Prostatic and Lung Cancer – Case Report With PD-L1 Status and Review (str. 409-413)

engleski pdf 1786kb
Sinkroni karcinom bubrega, mokraćnog mjehura, prostate i pluća – prikaz slučaja s PD-L1 statusom i pregledom literature (str. 413-413)

Matej Knežević, Ivan Franin, Borislav Spajić, Igor Tomašković, Igor Grubišić, Jure Murgić, Boris Ružić, Monika Ulamec
Recenzija, Prikaz slučaja

Acute Severe Euvolemic Hyponatremia Caused by Segmental Pulmonary Thromboembolism and Complicated by COVID-19 Infection: A Case Report (str. 414-423)

engleski pdf 1088kb
Akutna teška euvolemijska hiponatremija uzrokovana segmentnom plućnom tromboembolijom i komplicirana infekcijom COVID-19: prikaz slučaja (str. 424-424)

Bojan Mitrović, Milan Obradović, Esma R. Isenović, Zoran Gluvić, Milena Lacković, Sandra Pekić Djurdjević, Milan Petakov
Recenzija, Prikaz slučaja

Croatian Endocrine Society Consensus Statement on Diagnosis and Management of Acromegaly (str. 425-453)

engleski pdf 743kb
Konsenzusne preporuke Hrvatskoga endokrinog društva za dijagnostiku i liječenje akromegalije (str. 453-453)

Silvija Canecki-Varžić, Ines Bilić-Ćurčić, Ivana Prpić-Križevac, Gorana Mirošević, Dubravka Jurišić-Eržen, Tina Tićinović-Kurir, Mladen Krnić, Tamara Turk Wensween, Mateja Strinović Morić, Domagoj Gajski, Danijela Fabris Vitković, Marina Gradišer, Miro Bakula
Ostalo

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