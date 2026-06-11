 Skoči na glavni sadržaj

The holistic approach to environment , Vol. 16 No. 3, 2026.

  • Datum izdavanja: 11.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 11.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

CO-OCCURRENCE OF ANTIBIOTICS AND HEAVY METAL RESISTANCE IN MICROBES ISOLATED FROM LAKES, INDIA (str. 101-113)

Pritha Chakraborty
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 835kb
CONVERTING BEECHWOOD BIOMASS INTO BUILDING MATERIALS: PROPERTIES OF MORTARS WITH BIOCHAR AS A SAND SUBSTITUTE (str. 114-121)

Milica Vlahović, Anja Terzić, Željko Arsić, Aleksandar Savić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 550kb
THE EFFECT OF CANADIAN GOLDENROD (Solidago canadensis L.) AQUEOUS EXTRACT ON THE GROWTH OF PHYTOPATHOGENIC FUNGI (str. 122-133)

Tamara Siber, Marija Ravlić, Marta Doboš, Jasenka Ćosić, Renata Baličević, Ankica Sarajlić, Karolina Vrandečić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 717kb
FEMTOSECOND LASERS IN DENTAL MEDICINE: APPLICATIONS AND ENVIRONMENTAL BENEFITS (str. 134-145)

Ljerka Slokar Benić, Aneta Benković, Filip Blažević, Katarina Bauer, Andreja Carek
Pregledni rad

engleski pdf 404kb

Posjeta: 0 *