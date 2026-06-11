The holistic approach to environment , Vol. 16 No. 3, 2026.
- Datum izdavanja: 11.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 11.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Pritha Chakraborty
Izvorni znanstveni članak
Milica Vlahović, Anja Terzić, Željko Arsić, Aleksandar Savić
Izvorni znanstveni članak
Tamara Siber, Marija Ravlić, Marta Doboš, Jasenka Ćosić, Renata Baličević, Ankica Sarajlić, Karolina Vrandečić
Izvorni znanstveni članak
Ljerka Slokar Benić, Aneta Benković, Filip Blažević, Katarina Bauer, Andreja Carek
Pregledni rad
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