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Godišnjak Akademije tehničkih znanosti Hrvatske , Vol. 2025 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 08.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 15.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Impressum (str. 1-1)


Ostalo

hrvatski pdf 679kb
Uvodna riječ prof. emer. dr. sc. Vedrana Mornara (str. 1-3)


Uvodnik

hrvatski pdf 172kb
Riječ urednika prof. dr. sc. Brune Zelića (str. 5-8)


Uvodnik

hrvatski pdf 221kb
Primjena strojnog učenja za predviđanje i procjenu vodostaja i protoka rijeka pod usporom mora (str. 9-27)

Jonatan Lerga, Anna Maria Mihel, Nino Krvavica
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1541kb
Umjetna inteligencija u višehazardnom ranom upozoravanju kroz prizmu CRISAFE i AI-Warn projekata (str. 29-45)

Meho Saša Kovačević, Mario Bačić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1510kb
Primjena umjetne inteligencije u grafičkoj tehnologiji (str. 47-65)

Zdenka Bolanča, Ivana Bolanča Mirković
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2039kb
Povijesni pregled i suvremena primjena umjetne inteligencije u obrazovanju (str. 67-88)

Mia Čarapina, Jana Žiljak Gršić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 427kb
Umjetna inteligencija i spektralni unmixing u analizi pisane baštine (str. 89-105)

Damir Modrić, Vladimir Cviljušac, Alan Divjak, Jana Žiljak Gršić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1064kb
Integracija umjetne inteligencije u medicinske sustave i inteligentne sustave vožnje (str. 107-123)

Daniel Hofman, Martin Žagar
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 570kb
Sigurnost strojnog učenja (str. 125-141)

Stjepan Picek
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 692kb
Primjena strojnog učenja u kemijskom inženjerstvu (str. 143-164)

Nenad Bolf, Željka Ujević Andrijić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1699kb
Primjena umjetne inteligencije u predviđanju i optimiranju sastava vodenih dvofaznih sustava za ekstrakciju enzima (str. 165-184)

Ana Jurinjak Tušek, Renata Vičević, Nera Bebek, Anita Šalić, Bruno Zelić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1294kb
Umjetna inteligencija, dubinsko učenje i kauzalnost u znanosti o materijalima (str. 185-191)

Želimir Kurtanjek
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 824kb
IMAGINEHEART nakon završetka projekta: kritički osvrt i preostali izazovi u računalnoj analizi srca i srčanih struktura (str. 193-210)

Irena Galić, Marija Habijan
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2528kb
Određivanje parametara pougljičavanja čelika primjenom neuronske mreže (str. 211-227)

Božidar Matijević, Dragutin Lisjak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1696kb
Predviđanje kočene snage i brzine vrtnje motora brodova za rasuti teret primjenom metoda strojnog učenja (str. 229-242)

Ivana Martić, Nastia Degiuli, Marko Valčić, Carlo Giorgio Grlj
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1394kb
Primjena umjetne inteligencije za karakterizaciju nanotriboloških svojstava tehnoloških tankih filmova (str. 243-258)

Marko Perčić, Saša Zelenika
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1314kb
Primjena metoda umjetne inteligencije u naprednim oksidacijskim procesima: fokus na fotokatalitičku razgradnju organskih mikrozagađivala (str. 259-273)

Irena Žmak, Lidija Ćurković, Paola Grobenski
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1121kb
Usporedba postupka klasifikacije tekstilija primjenom Weka i Orange Data Mining programskih paketa (str. 275-290)

Selma Imamagić, Tomislav Rolich, Željko Penava
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3202kb
Primjena umjetne inteligencije za digitalizaciju tekstilnih materijala kod 3D simulacije odjeće (str. 291-309)

Slavenka Petrak, Maja Mahnić Naglić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2384kb
Autorski indeks (str. 311-312)


Ostalo

hrvatski pdf 165kb

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