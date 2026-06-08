Godišnjak Akademije tehničkih znanosti Hrvatske , Vol. 2025 No. 1, 2025.
- Datum izdavanja: 08.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 15.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
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Uvodnik
Uvodnik
Jonatan Lerga, Anna Maria Mihel, Nino Krvavica
Izvorni znanstveni članak
Meho Saša Kovačević, Mario Bačić
Izvorni znanstveni članak
Zdenka Bolanča, Ivana Bolanča Mirković
Izvorni znanstveni članak
Mia Čarapina, Jana Žiljak Gršić
Izvorni znanstveni članak
Damir Modrić, Vladimir Cviljušac, Alan Divjak, Jana Žiljak Gršić
Izvorni znanstveni članak
Daniel Hofman, Martin Žagar
Izvorni znanstveni članak
Stjepan Picek
Izvorni znanstveni članak
Nenad Bolf, Željka Ujević Andrijić
Izvorni znanstveni članak
Ana Jurinjak Tušek, Renata Vičević, Nera Bebek, Anita Šalić, Bruno Zelić
Izvorni znanstveni članak
Želimir Kurtanjek
Izvorni znanstveni članak
Irena Galić, Marija Habijan
Izvorni znanstveni članak
Božidar Matijević, Dragutin Lisjak
Izvorni znanstveni članak
Ivana Martić, Nastia Degiuli, Marko Valčić, Carlo Giorgio Grlj
Izvorni znanstveni članak
Marko Perčić, Saša Zelenika
Izvorni znanstveni članak
Irena Žmak, Lidija Ćurković, Paola Grobenski
Izvorni znanstveni članak
Selma Imamagić, Tomislav Rolich, Željko Penava
Izvorni znanstveni članak
Slavenka Petrak, Maja Mahnić Naglić
Izvorni znanstveni članak
Ostalo
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