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Oeconomica Jadertina , Vol. 16 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 01.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 12.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

The Relationship Between Bitcoin Prices and Ethereum Trading Volume (str. 3-17)

Antun Fagarazzi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 519kb
Prognoziranje realizirane volatilnosti: empirijski nalazi referentnog europskog dioničkog indeksa (str. 18-37)

Josip Arnerić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 541kb
Artificial Intelligence and Green Transformation: Human Capital Upgrading, Green Finance, and ESG Assessment as Drivers of Sustainable Productivity (str. 38-64)

Harith Adnan Mohammed, Salam Anwar Ahmed, Najah Hawar Saeed Bazzaz
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 796kb
The Relationship Between Share Price Movement and Audit Adjustments (str. 65-76)

Toni Šušak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 392kb
Current State and Development Perspectives of the Cultural Routes of the Council of Europe in Istria County (str. 77-95)

Nataša Urošević, Matteo Legović, Meri Tomašković
Prethodno priopćenje

engleski pdf 404kb
UNESCO Global Geopark Biokovo–Imotski Lakes: Potential Contribution to the Enhancement of Tourism in the Imotski Region (str. 96-113)

Deša Karamehmedović, Luka Kolovrat
Prethodno priopćenje

engleski pdf 560kb
The Services Sector in the Dutch Economy: Economic Contribution and External Trade Performance (str. 114-136)

Wassila Saoud, Mohamed Hani
Prethodno priopćenje

engleski pdf 600kb
Service Quality in the P2P Economy: SERVQUAL Applied to Airbnb Listings in World Heritage Site (str. 137-151)

Ana Portolan
Prethodno priopćenje

engleski pdf 368kb
Kognitivne pristranosti u financijskom i medicinskom odlučivanju: interdisciplinarni pristup i strategije za učinkovitije donošenje odluka (str. 152-168)

Darko Dvornik, Nika Dvornik
Pregledni rad

hrvatski pdf 440kb
Fluktuacije deviznoga tečaja u sustavu zlatnoga standarda (str. 169-180)

Dražen Koški, Tomislav Kvesić
Pregledni rad

hrvatski pdf 394kb

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