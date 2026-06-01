Oeconomica Jadertina , Vol. 16 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 01.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 12.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Antun Fagarazzi
Izvorni znanstveni članak
Josip Arnerić
Izvorni znanstveni članak
Harith Adnan Mohammed, Salam Anwar Ahmed, Najah Hawar Saeed Bazzaz
Izvorni znanstveni članak
Toni Šušak
Izvorni znanstveni članak
Nataša Urošević, Matteo Legović, Meri Tomašković
Prethodno priopćenje
Deša Karamehmedović, Luka Kolovrat
Prethodno priopćenje
Wassila Saoud, Mohamed Hani
Prethodno priopćenje
Ana Portolan
Prethodno priopćenje
Darko Dvornik, Nika Dvornik
Pregledni rad
Dražen Koški, Tomislav Kvesić
Pregledni rad
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