 Skoči na glavni sadržaj

Interdisciplinary Description of Complex Systems : INDECS , Vol. 24 No. 4, 2026.

  • Datum izdavanja: 31.08.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 17.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

From Analytical Comparison to Configurational Causality: Comparative-Historical Methods for Studying Complex Social Systems (str. 364-379)

Mehmet Albayrak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 567kb
Exploring AI Acceptance in Higher Education Data Analytics for Accounting and Auditing: A TAM-Driven PLS-SEM Analysis (str. 380-398)

Ana Ježovita
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 568kb
University Entrepreneurship Education: Between the Decision to Become an Entrepreneur and Starting Business (str. 399-414)

Kahina Ahmedi, Amina Smadi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 590kb
One Narrative, Multiple Media: Learning and Memory across Text, Audio, Video and Virtual Reality (str. 415-429)

Bruno Matijašević, Nebojša Lujanović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 544kb
Data-Driven Tactical Archetypes in European Professional Football: A K-Means Clustering Approach (str. 430-445)

Tomislav Medić, Antonio Pavlečić, Mirjana Pejić Bach
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 614kb
Using the Technology of Loosely Connected Components for the Safe Processing of Personal Data in Social Networks and Other Communication Platforms (str. 446-461)

Artem Yurievich Zinchenko, Olha Zinovievna Zinchenko
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 734kb
Unified Future of Security and Defense in the Digital Age (str. 462-471)

Krunoslav Antoliš
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 391kb
Cultural Capital between Bourdieu and Throsby: Toward an Interpretive Framework of Collective Expert Appraisal (str. 472-490)

Mukarram Abduljalil, Nabil Komosany, Ismail Bahkali
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 497kb
Analysing the Future Workforce Profile in the Light of Digital Transformation and Innovative Business Models in the Digital Era (str. 491-506)

László Arany, Laura Mihály-Karnai, Péter András Popovics
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 822kb
Review on Patterns and Consequences of Drought in Ethiopia (str. 507-518)

Gebremichael Kassa Senibe, Mossa Endris Ahmed
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 676kb

Posjeta: 0 *