Interdisciplinary Description of Complex Systems : INDECS , Vol. 24 No. 4, 2026.
- Datum izdavanja: 31.08.2026.
- Objavljen na Hrčku: 17.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Mehmet Albayrak
Izvorni znanstveni članak
Ana Ježovita
Izvorni znanstveni članak
Kahina Ahmedi, Amina Smadi
Izvorni znanstveni članak
Bruno Matijašević, Nebojša Lujanović
Izvorni znanstveni članak
Tomislav Medić, Antonio Pavlečić, Mirjana Pejić Bach
Izvorni znanstveni članak
Artem Yurievich Zinchenko, Olha Zinovievna Zinchenko
Izvorni znanstveni članak
Krunoslav Antoliš
Izvorni znanstveni članak
Mukarram Abduljalil, Nabil Komosany, Ismail Bahkali
Izvorni znanstveni članak
László Arany, Laura Mihály-Karnai, Péter András Popovics
Izvorni znanstveni članak
Gebremichael Kassa Senibe, Mossa Endris Ahmed
Izvorni znanstveni članak
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