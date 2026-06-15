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International journal of electrical and computer engineering systems , Vol. 17 No. 6, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 17.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

A Hybrid Neural Collaborative Filtering and Word Embedding Approach for Personalised Diabetes Drug Recommendation (str. 409-418)

Chen Xiaoying, Shahrul Azman Mohd Noah, Li Huiting
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1588kb
Optimization of humanoid robot locomotion behavior using hybrid technique combines between preview control algorithm and discrete algebraic Riccati equation (DARE) (str. 419-428)

Anas Yassin, Yarub Alazzawi
Studija slučaja

engleski pdf 1823kb
Real-Time Vehicle Queue Length Prediction Using YOLOv11 and Machine - Learning Techniques (str. 429-440)

Syukri Akbar, Aryuanto Soetedjo, I Komang Somawirata
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2690kb
Image Steganography Using Complex Blocks and an Enhanced Pixel Indicator Technique With LSBMR (str. 441-464)

Sami Ghoul, Rossilawati Sulaiman, Zarina Shukur, Faizan Qamar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3346kb
Evaluation of the performance of a novel Fitness Function improving Genetic Algorithm optimization of Micro Strip Patch Antennas (str. 465-475)

Manoj B, Stephen Rodrigues
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2005kb
Optimization of Hybrid Power Systems in Moroccan Coastal Cities: Economic and Environmental Benefits (str. 477-488)

Tarik Aissi, Amal Nefraoui, Khalid Kandoussi, Younes Abouelmahjoub
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1542kb

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