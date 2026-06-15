International journal of electrical and computer engineering systems , Vol. 17 No. 6, 2026.
- Datum izdavanja: 15.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 17.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Chen Xiaoying, Shahrul Azman Mohd Noah, Li Huiting
Izvorni znanstveni članak
Anas Yassin, Yarub Alazzawi
Studija slučaja
Syukri Akbar, Aryuanto Soetedjo, I Komang Somawirata
Izvorni znanstveni članak
Sami Ghoul, Rossilawati Sulaiman, Zarina Shukur, Faizan Qamar
Izvorni znanstveni članak
Manoj B, Stephen Rodrigues
Izvorni znanstveni članak
Tarik Aissi, Amal Nefraoui, Khalid Kandoussi, Younes Abouelmahjoub
Izvorni znanstveni članak
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