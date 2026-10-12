Metalurgija , Vol. 66 No. 1, 2027.
- Datum izdavanja: 01.01.2027.
- Objavljen na Hrčku: 12.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
X. F. Jiao, S. H. Wang, Y. B. Song, R. Xie, K. Liu, G. L. Ni
Izvorni znanstveni članak
Wenlin Gao, Junzhou Chen, Ruijue Wang, Jicheng Wang, Feng Sun, Chengning Li
Izvorni znanstveni članak
F. Yang, CH. Pi, ZH. Q. Guo, K. Xu, J. Y. He
Izvorni znanstveni članak
Li-li Guo, Xi Sun, Wei-na Han
Izvorni znanstveni članak
Li Zhan, Yanli Jiang
Izvorni znanstveni članak
Hery Tristijanto, Iman Mujiarto, Suyanto -, Edy Budiarso, Andrian Fernandes, Arif Wahyudianto
Izvorni znanstveni članak
Yan Lv, Xin-yu Pan
Izvorni znanstveni članak
Yue Cui, Liyuan Wang, Huigang Wang, Xiangbin Yang, Shidong Shi, Huijie Han
Izvorni znanstveni članak
Jianbing Pei, Dongfang Li, Ming'an Zhou, Huiyi Zhu, Fangzan Luo, Zengyang Huang, Wentao Fu, Haibin Lin, Sufen Wang, Lichun Zhou
Izvorni znanstveni članak
Wen Sun
Izvorni znanstveni članak
Bin Sun
Izvorni znanstveni članak
Hongxing Liu, Yufang Wei, Shaoyong Yang
Izvorni znanstveni članak
Dong Jiayin
Izvorni znanstveni članak
Yu Wang
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *