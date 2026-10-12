 Skoči na glavni sadržaj

Metalurgija , Vol. 66 No. 1, 2027.

  • Datum izdavanja: 01.01.2027.
  • Objavljen na Hrčku: 12.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Prediction of Stability of Austenitic Doping Systems Based on First-Principles Calculation and Machine Learning (str. 1-12)

X. F. Jiao, S. H. Wang, Y. B. Song, R. Xie, K. Liu, G. L. Ni
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1518kb
Investigation of the Solidification Rate in Twin-Roll Cast and Rolled Zr Microalloyed Al-Mg-Si Aluminum Alloys: a Molecular Dynamics Approach (str. 13-26)

Wenlin Gao, Junzhou Chen, Ruijue Wang, Jicheng Wang, Feng Sun, Chengning Li
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1264kb
Experimental Study on Direct Reduction of Laterite Nickel Ore Leaching Residue Pellets (str. 27-33)

F. Yang, CH. Pi, ZH. Q. Guo, K. Xu, J. Y. He
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 901kb
Fabrication of MgO Transparent Ceramics by Spark Plasma Sintering (str. 34-50)

Li-li Guo, Xi Sun, Wei-na Han
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2039kb
Corrosion Resistance of ALD Al₂O₃ Coatings on 310S Stainless Steel for Fencing Applications in Tropical Forest Environments (str. 51-63)

Li Zhan, Yanli Jiang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1151kb
The Effect of Keruing Oleoresin on the Corrosion Rate of Copper in Car Radiator Parts (str. 64-72)

Hery Tristijanto, Iman Mujiarto, Suyanto -, Edy Budiarso, Andrian Fernandes, Arif Wahyudianto
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 665kb
Anti-corrosion Behaviour of an Epoxy Resin Coating Modified with Hydrophobic Nano-silica on a Q235 Carbon Steel Surface (str. 73-86)

Yan Lv, Xin-yu Pan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1489kb
Replacement of an Assembled Tamping Pick for an Integral Tamping Pick (str. 87-97)

Yue Cui, Liyuan Wang, Huigang Wang, Xiangbin Yang, Shidong Shi, Huijie Han
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1245kb
Numerical Analysis of the Sensitivity of Maximum Impact Force to Parameter Variations in the Drucker–Prager Failure Model for Pneumatic Rock Drilling (str. 98-114)

Jianbing Pei, Dongfang Li, Ming'an Zhou, Huiyi Zhu, Fangzan Luo, Zengyang Huang, Wentao Fu, Haibin Lin, Sufen Wang, Lichun Zhou
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1690kb
Study on Creep Resistance and Feasibility of Titanium Alloy Ti60 for Organ Pipe Tubes (str. 115-124)

Wen Sun
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 803kb
Study of Aging Time of Manganese-Copper Damping Alloy on the Reverberation Time of Piano Room Sound (str. 125-141)

Bin Sun
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 958kb
Heat Treatment Optimization and Corrosion-Wear Mechanism of Sn-Microalloyed Low-Alloy Wear-Resistant Steel for Archery Training Robot (str. 142-154)

Hongxing Liu, Yufang Wei, Shaoyong Yang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 966kb
Influence of Laser Shock Peening on the Corrosion and Corrosion Fatigue Behavior of 2Cr13 Martensitic Stainless Steel for Outdoor Piano (str. 155-169)

Dong Jiayin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1050kb
Effect of Ultrasonic Surface Rolling on Tribological Properties of 7075 Aluminum Alloy for Yangqin Components (str. 170-183)

Yu Wang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1668kb

Posjeta: 0 *