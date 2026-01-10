 Skoči na glavni sadržaj

Metalurgija , Vol. 65 No. 4, 2026.

  • Datum izdavanja: 01.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 18.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Editorial (str. I-II)

Vesna Alar, Biserka Runje, Ivan Stojanović
Uvodnik

engleski pdf 263kb
Effect of Cooling Rate on the Precipitation Behavior of MnS Inclusions in 46MnVS5 Non-Quenched and Tempered Steel (str. 321-329)

H.K. Sun, Y.H. Li, P. J. Li, S.H. Wang, B. X. Lu, Y.K. Xue
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 827kb
Study on the Transformation Behavior of Q550D Steel at Continuous Cooling Conditions (str. 330-340)

Han Weina, Guo Lili, Liu Xinyue, Zhang Shikun
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1722kb
Utilization of Fine Fraction of Converter Slag in the Form of an Addition to Copper Concentrate Briquettes (str. 341-348)

Krzysztof Gargul
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 647kb
Microstructural Evolution of the Hot Rolling Interface in 304 Stainless Steel/Q235 Carbon Steel Clad Plates for Microphone Pop Filters (str. 349-356)

Bin Sun
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1063kb
Data-driven Prediction and Application of Steel Material Parameters (str. 357-370)

Yongshuai Xiu, Xiaohu Deng, Yixiao Sun, Yuedong Yuan, Gang Shen, Zunzhong Du, Xiaojun Yang, Dongying Ju
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1827kb
Metallurgical Support and Kinematic Analysis of Cable-Driven Skating Training Robots (str. 371-380)

Dawei Liu, Fang Liu, Jiajun Wang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 795kb
Numerical Validation of Time-Efficient ECAP Simulations Based on Energy Criteria (str. 381-390)

Igor Ciganović, Zdenka Keran, Petar Piljek, Andrej Razumić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 981kb
Mechanical Properties and Frost Resistance of Ce-ment-Modified Soil Treated with Sucrose-NaCl Composite for Subgrades in Cold-Region Metallurgical Plants (str. 391-400)

Wenqi Liu, Yu He
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1198kb
Study on Surface Electromyography Electrode Based on MXene/PEDOT:PSS/PAAm Composite Material (str. 401-409)

Liwen Chen, Weiying Wu, Bingyan Cui, Xintao Zhang, Jianyi Li, Lei Guo
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 927kb
The Corrosive Effect of Atmospheric Environment on Sim-ulated Materials of Bronze Cultural Relics (str. 410-420)

Li Zhan, Yan Li Jiang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 953kb
Study on Thermal Deformation Behavior and Constitutive Model of 316 Stainless Steel for Lightning Rod of Ancient Buildings (str. 421-429)

Tong Xu, Jia Zhang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1225kb
Staged Improvement of Technological Efficiency in FeSi75 Production in a Six-Electrode Submerged Arc Furnace (str. 430-440)

Sławomir Kozłowski, Radosław Miśkiewicz, Wojciech Bialik, Stanisław Gil, Tomasz Kraszewski
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 959kb
Corrosion resistance of W600 hot work tool steel in artifi-cial rainwater and 3.5 % NaCl solution (str. 441-453)

Sandra Brajčinović, Anita Begić Hadžipašić, Jožef Medved, Franjo Kozina
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1271kb
Research on Performance Improvement Strategies for Clothing Zippers in High Wear and Corrosion Environments (str. 454-463)

Ruoyan Ning, Tianjiao Zhang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 870kb
Research on Surface Defect Detection and Intelligent Identification Method of Hot-Rolled Strip Based on Deep Learning (str. 464-472)

S.C. Xie, Y.X. An, H. Wang, J.T. Yang, Y.H. Lin, G.Z. Ren
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 918kb

Posjeta: 0 *