Metalurgija , Vol. 65 No. 4, 2026.
- Datum izdavanja: 01.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 18.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Vesna Alar, Biserka Runje, Ivan Stojanović
Uvodnik
H.K. Sun, Y.H. Li, P. J. Li, S.H. Wang, B. X. Lu, Y.K. Xue
Izvorni znanstveni članak
Han Weina, Guo Lili, Liu Xinyue, Zhang Shikun
Izvorni znanstveni članak
Krzysztof Gargul
Izvorni znanstveni članak
Bin Sun
Izvorni znanstveni članak
Yongshuai Xiu, Xiaohu Deng, Yixiao Sun, Yuedong Yuan, Gang Shen, Zunzhong Du, Xiaojun Yang, Dongying Ju
Izvorni znanstveni članak
Dawei Liu, Fang Liu, Jiajun Wang
Izvorni znanstveni članak
Igor Ciganović, Zdenka Keran, Petar Piljek, Andrej Razumić
Izvorni znanstveni članak
Wenqi Liu, Yu He
Izvorni znanstveni članak
Liwen Chen, Weiying Wu, Bingyan Cui, Xintao Zhang, Jianyi Li, Lei Guo
Izvorni znanstveni članak
Li Zhan, Yan Li Jiang
Izvorni znanstveni članak
Tong Xu, Jia Zhang
Izvorni znanstveni članak
Sławomir Kozłowski, Radosław Miśkiewicz, Wojciech Bialik, Stanisław Gil, Tomasz Kraszewski
Izvorni znanstveni članak
Sandra Brajčinović, Anita Begić Hadžipašić, Jožef Medved, Franjo Kozina
Izvorni znanstveni članak
Ruoyan Ning, Tianjiao Zhang
Izvorni znanstveni članak
S.C. Xie, Y.X. An, H. Wang, J.T. Yang, Y.H. Lin, G.Z. Ren
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *