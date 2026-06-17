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Medijska istraživanja : znanstveno-stručni časopis za novinarstvo i medije , Vol. 32 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 17.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 30.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodnik (str. 1-2)

Nada Zgrabljić Rotar
Uvodnik

hrvatski pdf 162kb
Editorial (str. 3-4)

Nada Zgrabljić Rotar
Uvodnik

engleski pdf 158kb
Motivacija srednjoškolske populacije za e-sudjelovanjem u javnoj raspravi o donošenju zakona (str. 5-30)

hrvatski pdf 303kb
Motivation of Secondary School Students for Participation in Online Public Consultations on Legislation (str. 5-30)

Irena Klepac Mustać, Ivan Balabanić, Lina Malek
Izvorni znanstveni članak

Connected but Divided: Affective Publics and the Clash of Communities on Croatian Reddit in the Context of the 2024 Elections (str. 31-54)

engleski pdf 1673kb
Povezani, ali podijeljeni: afektivne javnosti i sukob zajednica na hrvatskom Redditu u kontekstu izbora 2024. godine (str. 31-53)

Tamara Kunić, Luka Šikić
Izvorni znanstveni članak

Komunikacijski aspekti vidljivosti tetovaža: tijelo kao medij u profesionalnom i društvenom prostoru (str. 55-82)

hrvatski pdf 320kb
Communicative Aspects of Tattoo Visibility: The Body as a Medium in Professional Social Contexts (str. 55-82)

Nikša Sviličić
Prethodno priopćenje

Specifičnosti stila sportskih komentatora na primjeru komentiranja nogometnih utakmica (str. 83-104)

hrvatski pdf 242kb
Stylistic Features of Sports Commentators: The Case of Football Match Commentary (str. 83-104)

Magdalena Bilkić Barić, Suzana Peran
Stručni rad

Mirela Holy i Nikolina Borčić, Propaganda slavnih, Školska knjiga, Zagreb, 2025., 296 str., ISBN 978-953-0-62449-8 (str. 105-106)

Tamara Kunić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 248kb
Charles Duhigg, Moć komunikacije: otkrijte tajnu razgovora koji povezuju, Mozaik knjiga, Zagreb, 2025., 343 str., ISBN 978-953-14-3926-8. S engleskog prevela Aleksandra Mihaljević-Barlović (str. 107-110)

Tanja Grmuša
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 248kb
Gordana Varošanec Škarić, Retorika za govorne profesionalce, Alfa, Zagreb, 2025, 370 stranica ISBN 978-953-364-538-4 (str. 111-113)

Anita Runjić-Stoilova
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 248kb
Upute autorima (str. 117-118)


Ostalo

hrvatski pdf 197kb
Guidelines for contributors (str. 118-119)


Ostalo

engleski pdf 197kb
Popis recenzenata (str. 120-120)


Ostalo

hrvatski pdf 90kb

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