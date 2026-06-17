Medijska istraživanja : znanstveno-stručni časopis za novinarstvo i medije , Vol. 32 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 17.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 30.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Nada Zgrabljić Rotar
Uvodnik
Nada Zgrabljić Rotar
Uvodnik
Irena Klepac Mustać, Ivan Balabanić, Lina Malek
Izvorni znanstveni članak
Tamara Kunić, Luka Šikić
Izvorni znanstveni članak
Nikša Sviličić
Prethodno priopćenje
Magdalena Bilkić Barić, Suzana Peran
Stručni rad
Tamara Kunić
Recenzija, prikaz
Anita Runjić-Stoilova
Recenzija, prikaz
Ostalo
Ostalo
Ostalo
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