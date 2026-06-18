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Engineering Power : Bulletin of the Croatian Academy of Engineering , Vol. 20 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 18.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 18.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Foreword (str. 1-1)

Vedran Mornar, Bruno Zelić, Anita Tarbuk
Uvodnik

engleski pdf 440kb
Comparative Analysis of Protective Garments System with Fleece and Spacer Based Removable Inserts (str. 2-6)

Dubravko Rogale, Goran Majstorović, Snježana Firšt Rogale, Robert Matašić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 736kb
Impact of silicone products on the properties of reference polyester fabrics (str. 7-13)

Tanja Pušić, Dora Petek, Snježana Brnada, Tihana Dekanić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 515kb
Antimicrobial properties of pickled leather treated with zeolite (str. 13-18)

Franka Žuvela Bošnjak, Sandra Flinčec Grgac, Ivančica Kovaček
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1623kb

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