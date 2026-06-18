Engineering Power : Bulletin of the Croatian Academy of Engineering , Vol. 20 No. 3, 2025.
- Datum izdavanja: 18.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 18.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Vedran Mornar, Bruno Zelić, Anita Tarbuk
Uvodnik
Dubravko Rogale, Goran Majstorović, Snježana Firšt Rogale, Robert Matašić
Izvorni znanstveni članak
Tanja Pušić, Dora Petek, Snježana Brnada, Tihana Dekanić
Izvorni znanstveni članak
Franka Žuvela Bošnjak, Sandra Flinčec Grgac, Ivančica Kovaček
Izvorni znanstveni članak
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