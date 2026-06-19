Arhiv za higijenu rada i toksikologiju , Vol. 77 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 19.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 19.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Daniel G. Kougias, Rongcan Sun, Kenneth M. Unice, Eric W. Miller, Jennifer Pierce, Michael Kovochich
Izvorni znanstveni članak
Jansun Bukovetz, Jovan Todorovski, Gyltene Zendeli, Dragan Mijakoski, Mihail Kočubovski, Vesna Kotevska, Igor Spiroski
Izvorni znanstveni članak
Pınar Erkekoğlu, Aylin Balcı-Özyurt, Naciye Dilara Zeybek, Hülya Tezel-Yalçın, Ünzile Yaman, Gizem Yildiztekin, Sevtap Aydın-Dilsiz, Murat Kızılgün, Evin İşcan, Tuğçe Batur, Mehmet Öztürk, Oğuz Han Edebal, Nurşen Başaran, Belma Koçer-Gumusel
Izvorni znanstveni članak
Jelena Đorđević Aleksić, Luka Gačić, Margareta Kračun-Kolarević, Jovana Jovanović Marić, Branka Vuković-Gačić, Stoimir Kolarević
Izvorni znanstveni članak
İbrahim Gecili, Sıdıka Genç, Ahmet Hacımüftüoğlu, Adem Güner, Esmanur Niğde, Kübra Karabulut, Dündar Okan Yıllar, Ali Taghizadehehghalehjoughi, Abdelaty Mostafa Abdelaty Hassibelnaby
Izvorni znanstveni članak
Josip Figl, Stjepan Nemec, Zrinka Bošnjak, Ana Budimir, Tomislav Ivanković
Izvorni znanstveni članak
Svjetlana Dekić Rozman, Maja Vujić, Jasna Hrenović, Vesna Gvoić, Miljana Prica, Aleksandra Tubić
Izvorni znanstveni članak
Mehmet Tatlı, Selin Bulut
Kratko priopćenje
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