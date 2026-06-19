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Arhiv za higijenu rada i toksikologiju , Vol. 77 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 19.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 19.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Glyphosate internal dose estimation: comparing passive dosimetry and biomonitoring in simulated heavy residential herbicide application (str. 84-95)

engleski pdf 1540kb
Procjena interne doze glifosata: usporedba pasivne dozimetrije i biomonitoringa pri simuliranoj intenzivnoj primjeni herbicida u kućanstvu (str. 95-95)

Daniel G. Kougias, Rongcan Sun, Kenneth M. Unice, Eric W. Miller, Jennifer Pierce, Michael Kovochich
Izvorni znanstveni članak

Nasal carriage of Staphylococcus aureus and hygiene practices among food handlers in Skopje, North Macedonia (str. 96-100)

engleski pdf 583kb
Staphylococcus aureus u nosu i higijenske navike među osobama koje rukuju hranom u Skoplju, Sjeverna Makedonija (str. 101-101)

Jansun Bukovetz, Jovan Todorovski, Gyltene Zendeli, Dragan Mijakoski, Mihail Kočubovski, Vesna Kotevska, Igor Spiroski
Izvorni znanstveni članak

Testicular toxicity of Aroclor 1254 in selenium-deficient and selenium-supplemented rats (str. 102-113)

engleski pdf 1647kb
Toksičnost Aroclora 1254 u testisa štakora s manjkom selena i u onih na nadomjesnom selenu (str. 113-113)

Pınar Erkekoğlu, Aylin Balcı-Özyurt, Naciye Dilara Zeybek, Hülya Tezel-Yalçın, Ünzile Yaman, Gizem Yildiztekin, Sevtap Aydın-Dilsiz, Murat Kızılgün, Evin İşcan, Tuğçe Batur, Mehmet Öztürk, Oğuz Han Edebal, Nurşen Başaran, Belma Koçer-Gumusel
Izvorni znanstveni članak

Acute toxicity and genotoxicity assessment of environmental contaminants using Artemia salina (str. 114-121)

engleski pdf 1272kb
Procjena akutne toksičnosti i genotoksičnosti okolišnih zagađivala pomoću modela slanišnog škrgonošca (Artemia salina) (str. 122-122)

Jelena Đorđević Aleksić, Luka Gačić, Margareta Kračun-Kolarević, Jovana Jovanović Marić, Branka Vuković-Gačić, Stoimir Kolarević
Izvorni znanstveni članak

Combined in vitro effects of temozolomide and erucic acid on U87 MG cell viability, oxidative stress, and expression of genes involved in apoptotic signalling (str. 123-130)

engleski pdf 1586kb
Kombinirano djelovanje temozolomida i eruka kiseline na vijabilnost stanica glioblastoma U-87 MG, oksidacijski stres i ekspresiju gena koji sudjeluju u signalizaciji apoptoze (str. 131-131)

İbrahim Gecili, Sıdıka Genç, Ahmet Hacımüftüoğlu, Adem Güner, Esmanur Niğde, Kübra Karabulut, Dündar Okan Yıllar, Ali Taghizadehehghalehjoughi, Abdelaty Mostafa Abdelaty Hassibelnaby
Izvorni znanstveni članak

Marked variations in the effectiveness of commercial disinfectants against clinically relevant antibiotic-resistant bacteria and fungi (str. 132-139)

engleski pdf 1111kb
Različita učinkovitost komercijalno dostupnih dezinfekcijskih sredstava prema klinički značajnim bakterijama i gljivicama (str. 139-139)

Josip Figl, Stjepan Nemec, Zrinka Bošnjak, Ana Budimir, Tomislav Ivanković
Izvorni znanstveni članak

Colonisation potential of microplastic particles containing organic pollutants by a river-isolated environmental Acinetobacter baumannii (str. 140-148)

engleski pdf 1300kb
Potencijal kolonizacije čestica mikroplastike koje sadržavaju organska zagađivala pomoću bakterije Acinetobacter baumannii izolirane iz rijeke (str. 148-148)

Svjetlana Dekić Rozman, Maja Vujić, Jasna Hrenović, Vesna Gvoić, Miljana Prica, Aleksandra Tubić
Izvorni znanstveni članak

Fatal pufferfish poisoning 1000 km inland: a case series from eastern Turkey (str. 149-152)

engleski pdf 1288kb
Kobno trovanje ribom napuhačom 1000 km od obale: prikaz niza slučajeva iz istočne Turske (str. 152-152)

Mehmet Tatlı, Selin Bulut
Kratko priopćenje

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