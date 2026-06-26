 Skoči na glavni sadržaj

Engineering Power : Bulletin of the Croatian Academy of Engineering , Vol. 20 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 26.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 26.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Foreword (str. 1-1)

Vedran Mornar, Bruno Zelić, Nastia Degiuli
Uvodnik

engleski pdf 507kb
A numerical study on the nominal wake of the Japan Bulk Carrier (str. 2-10)

Nastia Degiuli, Carlo Giorgio Grlj, Ivana Martić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2725kb
Comparison of open water characteristics of scanned and generated propeller (str. 11-19)

Carlo Giorgio Grlj, Nastia Degiuli, Ivana Martić, Tomislav Staroveški, Luka Berić, Ivan Heinrich
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2250kb
Insights into high-fidelity propulsion modelling in ship hydrodynamics (str. 20-25)

Ivan Sulovsky, Zoran Čarija, Anton Turk, Jasna Prpić-Oršić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1845kb
Propagation of weather forecast uncertainties through attainable ship speed prediction models (str. 26-32)

Marijana Marjanović, Jasna Prpić-Oršić, Marko Valčić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 852kb
Non-Newtonian fluid mechanics in engineering: A critical cross-sector review from process industries to marine technology (str. 33-43)

Martina Bašić, Boris Ljubenkov, Ines Bezić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1137kb

Posjeta: 0 *