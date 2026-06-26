Engineering Power : Bulletin of the Croatian Academy of Engineering , Vol. 20 No. 4, 2025.
- Datum izdavanja: 26.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 26.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Vedran Mornar, Bruno Zelić, Nastia Degiuli
Uvodnik
Nastia Degiuli, Carlo Giorgio Grlj, Ivana Martić
Izvorni znanstveni članak
Carlo Giorgio Grlj, Nastia Degiuli, Ivana Martić, Tomislav Staroveški, Luka Berić, Ivan Heinrich
Izvorni znanstveni članak
Ivan Sulovsky, Zoran Čarija, Anton Turk, Jasna Prpić-Oršić
Izvorni znanstveni članak
Marijana Marjanović, Jasna Prpić-Oršić, Marko Valčić
Izvorni znanstveni članak
Martina Bašić, Boris Ljubenkov, Ines Bezić
Izvorni znanstveni članak
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