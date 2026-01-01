Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja , Vol. 62 No. 1, 2026.
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Sadržaj
Puni tekst
Ana Šimunić, Matilda Nikolić Ivanišević, Ana Slišković, Andrea Tokić, Jelena Ombla
Izvorni znanstveni članak
Luka Bonetti, Ivana Šimić, Iva Hrastinski
Izvorni znanstveni članak
Sanja Skočić Mihić, Nataša Vlah, Tamara Rogović
Izvorni znanstveni članak
Denis Arsovski, Natasha Chichevska-Jovanova, Angelka Jankulovska, Viktorija Prodanovska Stojchevska, Nikolina Kostovski
Izvorni znanstveni članak
Dijana Jerković, Tihana Novak, Anita Jandrić Nišević
Izvorni znanstveni članak
Sonja Alimović, Andrea Paulik, Matea Kasun Luburić
Uvodnik
Urška Sedej, Erna Žgur
Izvorni znanstveni članak
Daniela Dimitrova-Radojichikj, Emilija Ognenova
Izvorni znanstveni članak
Krešimir Prijatelj
Pregledni rad
Tin Dukanović
Pregledni rad
Alisa Vivoda, Daniela Bratković, Ljiljana Pintarić Mlinar
Pregledni rad
Ostalo
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