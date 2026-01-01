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Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja , Vol. 62 No. 1, 2026.

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Sadržaj

Puni tekst

Predictors of work-family conflict among employed parents of children with disabilities in Croatia (str. 1-21)

Ana Šimunić, Matilda Nikolić Ivanišević, Ana Slišković, Andrea Tokić, Jelena Ombla
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 407kb
Uloga vremensko-organizacijskih aspekata habilitacije u razvoju receptivnog jezika djece s umjetnom pužnicom (str. 22-44)

hrvatski pdf 588kb
Timing matters: the role of temporal and organisational aspects of habilitation in receptive language development in children with cochlear implants (str. 22-44)

Luka Bonetti, Ivana Šimić, Iva Hrastinski
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 574kb
Self-assessment of the psychophysical health of parents of children with autism spectrum disorder (str. 45-57)

Sanja Skočić Mihić, Nataša Vlah, Tamara Rogović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 337kb
Functional severity and rehabilitation demand in pediatric cerebral palsy: a cross sectional study (str. 58-68)

Denis Arsovski, Natasha Chichevska-Jovanova, Angelka Jankulovska, Viktorija Prodanovska Stojchevska, Nikolina Kostovski
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 515kb
Kada droga ima svrhu: razumijevanje Konzumacije stimulansa iz perspektive korisnika (str. 69-103)

hrvatski pdf 773kb
When drugs have a purpose: understanding stimulant use from the users’ perspective (str. 69-103)

Dijana Jerković, Tihana Novak, Anita Jandrić Nišević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 773kb
Measuring the speed and amplitude of accommodation in school-aged children (str. 104-111)

Sonja Alimović, Andrea Paulik, Matea Kasun Luburić
Uvodnik

engleski pdf 303kb
Stress among parents of children with disabilities (str. 112-125)

Urška Sedej, Erna Žgur
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 365kb
Concept formation in students with visual impairments: evidence from a free association study (str. 126-134)

Daniela Dimitrova-Radojichikj, Emilija Ognenova
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 352kb
Predictors of aggressive behaviour in children and adolescents (str. 135-156)

Krešimir Prijatelj
Pregledni rad

engleski pdf 446kb
Neurokvir - razmatranja za logopedsku struku (str. 157-182)

hrvatski pdf 459kb
Neuroqueer: considerations for speech and Language pathologists (str. 157-182)

Tin Dukanović
Pregledni rad

engleski pdf 455kb
Obilježja i učinci osobno usmjerenog planiranja podrške za osobe s intelektualnim teškoćama (str. 183-215)

hrvatski pdf 527kb
Characteristics and effects of person-centred support planning for people with intellectual disabilities (str. 183-215)

Alisa Vivoda, Daniela Bratković, Ljiljana Pintarić Mlinar
Pregledni rad

engleski pdf 527kb
Impressum


Ostalo

engleski pdf 370kb

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