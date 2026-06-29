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Vallis Aurea : Journal of Sustainable Development and Innovation , Vol. 12 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 29.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 29.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Coastal Gastronomy and Destination Image: a Multidimensional Scaling Analysis of International Travellers about a Tropical Seafood Hub in India (str. 1-12)

N Riswana, Hareesh N Ramanathan, Ginson Joseph
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 487kb
Fashion, Digital Communication and Social Context: Croatian Brands between Instagram and the Global System (str. 13-28)

Lorena Vrapčević, Ljubica Josić, Ana Marija Dunaj
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 467kb
Hybrid Working Mode: Present Scenario, Challenges and Economic Advantages (str. 29-45)

Steffy Raichel George, Mary C A Liya
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 423kb
Employee Value Propositions, Employee Experience, and Longevity of Stay in Higher Institutions of Learning; A Case of Uganda Management Institute (str. 46-60)

Fred Higenyi Wahitu
Prethodno priopćenje

engleski pdf 302kb
Entrepreneurship and Innovation in Croatia: An Analysis of Gem, Gii, and The Eu Scoreboard (str. 61-79)

Marija Ivaniš, Vedran Zubović, Ivan Mlađan
Pregledni rad

engleski pdf 561kb
Comparison of Cryptocurrency Storage Methods Security Risks, Costs and Market Impact (str. 80-97)

Karlo Ludvig, Mario Župan
Pregledni rad

engleski pdf 624kb

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