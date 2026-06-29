Vallis Aurea : Journal of Sustainable Development and Innovation , Vol. 12 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 29.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 29.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
N Riswana, Hareesh N Ramanathan, Ginson Joseph
Izvorni znanstveni članak
Lorena Vrapčević, Ljubica Josić, Ana Marija Dunaj
Izvorni znanstveni članak
Steffy Raichel George, Mary C A Liya
Izvorni znanstveni članak
Fred Higenyi Wahitu
Prethodno priopćenje
Marija Ivaniš, Vedran Zubović, Ivan Mlađan
Pregledni rad
Karlo Ludvig, Mario Župan
Pregledni rad
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