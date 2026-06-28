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Ekonomski vjesnik : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues , Vol. 39 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 28.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 30.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Entrepreneurial awareness and spirit of teachers in Croatia (str. 1-19)

Ivana Bekić, Andrea Bednjanec, Jadranka Ivanković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 393kb
Self-disclosure, self-esteem, and body positivity among Instagram influencers and users (str. 21-34)

Ana Čuić Tanković, Ivana Bilić, Mia Borši
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 466kb
Income disparities and convergence across global regions (str. 35-49)

Mirjana Jeleč Raguž
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 402kb
Women in local politics and budget credibility in Croatia and Slovenia (str. 51-64)

Simona Prijaković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 634kb
Socio-economic determinants of CO2 emissions: Evidence from ARDL panel data analysis in BRICS-T countries (str. 65-79)

Hale Kirer Silva Lecuna, Mustafa Kevser, Ufuk Bingöl
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 477kb
A simulation-based approach to calibrating target fund levels for investor compensation schemes (str. 81-96)

Petar-Pierre Matek, Domagoj Poljak, Filip Radeljak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 289kb
Effectiveness of the interest rate transmission channel under different exchange rate regimes: Empirical findings from the Turkish economy (str. 97-109)

Mert Kaya, Coşkun Akdeniz
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 372kb
Key factors that influence the diasporic willingness to (re)visit the ancestral homeland: The case of the Croatian diaspora in Canada (str. 111-124)

Doris Peručić, Marijana Greblički, Andrej Smodlaka
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 599kb
Is bigger better? Nonlinear effects of government spending on growth (str. 125-140)

Nazmiye Tekdemir, Abdulkadir Bulut
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 455kb
Trust-effectiveness bridge: How team cohesion and satisfaction matter? (str. 141-156)

Nikolina Dreven, Lorena Pikl
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 424kb
Were windfall profits and its tax regulation in 2022 the trigger of earnings management? Analysis of Croatian manufacturing companies (str. 157-171)

Ivica Pervan, Maja Pervan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 306kb
Sectoral lending and value added: The Croatian case (str. 173-187)

Ante Samodol, Sonja Brlečić Valčić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 417kb
Urban–rural differences in retirement preparedness: Unpacking the planning–resources paradox in Vietnam (str. 189-204)

Hua Phuong Linh, Nguyen Dang Tue
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 253kb
The impact of economic development and innovation potential on entrepreneurial ecosystems in the Western Balkans and Scandinavian countries (str. 205-221)

Tiana Anđelković, Suzana Stefanović, Milica Stanković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 339kb
Consumer animosity and cross-border market dynamics: Evidence from Bosnia and Herzegovina (str. 223-237)

Kenan Mahmutović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 574kb
Economic crisis and production–export dynamics in the automotive industry: A comparative panel analysis of Türkiye and selected EU countries (str. 239-251)

Esra Atabay, Ahmet Münir Gökmen, Elif Sis Atabay, Aleksandar Erceg
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 252kb
Financial nihilism and the phenomenon of memecoins (str. 255-271)

Domagoj Sajter, Matija Kuzmić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 2233kb

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