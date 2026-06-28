Ekonomski vjesnik : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues , Vol. 39 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 28.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 30.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Ivana Bekić, Andrea Bednjanec, Jadranka Ivanković
Izvorni znanstveni članak
Ana Čuić Tanković, Ivana Bilić, Mia Borši
Izvorni znanstveni članak
Mirjana Jeleč Raguž
Izvorni znanstveni članak
Simona Prijaković
Izvorni znanstveni članak
Hale Kirer Silva Lecuna, Mustafa Kevser, Ufuk Bingöl
Izvorni znanstveni članak
Petar-Pierre Matek, Domagoj Poljak, Filip Radeljak
Izvorni znanstveni članak
Mert Kaya, Coşkun Akdeniz
Izvorni znanstveni članak
Doris Peručić, Marijana Greblički, Andrej Smodlaka
Izvorni znanstveni članak
Nazmiye Tekdemir, Abdulkadir Bulut
Izvorni znanstveni članak
Nikolina Dreven, Lorena Pikl
Izvorni znanstveni članak
Ivica Pervan, Maja Pervan
Izvorni znanstveni članak
Ante Samodol, Sonja Brlečić Valčić
Izvorni znanstveni članak
Hua Phuong Linh, Nguyen Dang Tue
Izvorni znanstveni članak
Tiana Anđelković, Suzana Stefanović, Milica Stanković
Izvorni znanstveni članak
Kenan Mahmutović
Izvorni znanstveni članak
Esra Atabay, Ahmet Münir Gökmen, Elif Sis Atabay, Aleksandar Erceg
Izvorni znanstveni članak
Domagoj Sajter, Matija Kuzmić
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